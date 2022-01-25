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Путин посоветовал студентам в Татьянин день помнить меру, когда их будут угощать медовухой

, 13:52 Источник: ТАСС

Путин посоветовал студентам в Татьянин день помнить меру, когда их будут угощать медовухой
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник, 25 января, призвал студентов МГУ им. М. В. Ломоносова помнить меру, когда их будут угощать медовухой в честь Татьяниного дня.

В рамках встречи с учащимися крупных отечественных вузов, проходящей по видеосвязи и приуроченной к Дню студента, ректор МГУ Виктор Садовничий заметил, что в этот день ребята ждут традиционную медовуху, которой угощает лично глава университета.

"Понятно. Только все хорошо в меру", – с улыбкой заметил Владимир Путин и признал, что в Татьянин день без этого напитка "не обойтись".

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