Путин посоветовал студентам в Татьянин день помнить меру, когда их будут угощать медовухой

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник, 25 января, призвал студентов МГУ им. М. В. Ломоносова помнить меру, когда их будут угощать медовухой в честь Татьяниного дня.
В рамках встречи с учащимися крупных отечественных вузов, проходящей по видеосвязи и приуроченной к Дню студента, ректор МГУ Виктор Садовничий заметил, что в этот день ребята ждут традиционную медовуху, которой угощает лично глава университета.
"Понятно. Только все хорошо в меру", – с улыбкой заметил Владимир Путин и признал, что в Татьянин день без этого напитка "не обойтись".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.