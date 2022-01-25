Челябинцы сразятся в интеллектуальном командном турнире «Brainshaker»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

25 января 2022, 12:18 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Участники должны будут дать ответы на вопросы из разных областей знания.

В четверг, 27 января, в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска и во всей сети ИЦАЭ состоится премьера интеллектуального командного турнира «Brainshaker». Как отмечают организаторы, «Brainshaker» — это коктейль из азарта, знаний и дружеской атмосферы.

Интеллектуальное соревнование предполагает 3 основных раунда. Первый представляет собой классический квиз: 15 вопросов из самых разных областей знания. Также участников ждут задания от команд сети ИЦАЭ и экспертов сети — ведущих исследователей, инженеров, научных журналистов и преподавателей высшей школы. Финальный раунд, условия которого пока держатся в секрете, проверит команду на прочность.

Победитель игры в каждом городе получит памятные подарки от Информационного центра. А команды, которые в течение года сыграют минимум в трех турнирах, попадут в региональный рейтинг и получат возможность сыграть в федеральной суперигре. Главный приз — поездка на фестиваль науки «КСТАТИ» в один из городов присутствия ИЦАЭ.

К участию приглашаются команды от 3 до 5 человек. Игры будут проходить очно в региональных Информационных центрах по атомной энергии. Вопросы ориентированы на взрослых игроков. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Начало игры, которая запланирована на 27 января, в 19 часов. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация. Адрес ИЦАЭ Челябинска: ул. Энгельса, 107, первый этаж.

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