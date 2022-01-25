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В Москве при поддержке Департамента СМИ и рекламы прошел конкурс социальной рекламы

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В Москве при поддержке Департамента СМИ и рекламы прошел конкурс социальной рекламы
Фото: pixabay.com

В Татьянин день департамент СМИ и рекламы Москвы подвел итоги второго сезона конкурса социальной рекламы «Твой взгляд», в котором приняли участие студенты разных вузов столицы.

Победителей отбирали в трех номинациях: «Город и ты», «Соцсети: быть, а не казаться» и по традиции третью тему оставили свободной.

В первом сезоне, который состоялся в 2019 году, пришло около 150 заявок, в этот раз организаторы получили 480 работ от ребят из почти 50 вузов самой разной направленности.

«Мы видим новый взгляд на понятные, известные вещи. Это самое ценное, что есть в этом конкурсе»,- отметил руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин.

Основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко рассказала, что много работ было прислано на темы, связанные с экологией, бережным отношением к животным, доступной городской средой, безопасностью на дорогах, проблемами домашнего насилия. Особо остро во втором сезоне прозвучала тема ментального здоровья и заботы о себе.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что для участвующих ребят это отличный способ заявить о себе. А для города – способ поиска талантливых кадров. Проекты победителей трех номинаций будут реализованы в виде городской социальной рекламы. Иван Шубин подтвердил, что работы можно будет увидеть на городских наружных билбордах в ближайшие месяцы.

«Когда люди общаются и обмениваются мнениями, это всегда дает хорошие результаты. Очень рад, что такая платформа появилась», – сказал академик Академии графического дизайна Игорь Гурович.

Победители получат денежные призы, также им предложат возможность пройти стажировку в креативных агентствах.
Старт следующего сезона запланирован на осень 2022 года.

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