Предприниматель Аликин рассказал о трудностях организации производства в Хабаровском крае

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

25 января 2022, 11:12

В 2018 году в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края предприятие АО «Хлебозавод № 3», контрольный пакет акций которого принадлежит администрации города, несло огромные убытки. Производство было полностью остановлено, прилавки в сети магазинов «Каравай» пустые, работники выходят на пикеты с требованием выплатить заработную плату, общая задолженность завода - около 20 миллионов рублей. Предыдущее руководство попросту сбежало (позже правоохранительные органы их найдут и привлекут к уголовной ответственности).



В такой непростой ситуации руководить заводом назначен Максим Аликин. Ему в задачу поставлена продажа предприятия «с молотка». Причем, было понятно, что есть план «забанкротить» завод, чтобы затем продать ликвидные активы по бросовой цене нужным коммерсантам. Однако Аликин увидел в заводе и его производственных мощностях потенциал, и стали не просто выживать, а развиваться: за счет собственных средств возобновили производство хлебобулочной продукции, открыли цех по выпечке круассан, стали разливать бутилированную воду. Дальше пошли по пути оптимизации производства, сократили затраты, убрали всех, кто откровенно разворовывал предприятие, оставив действительно профессионалов, тех, кто искренне болел за родной завод.



Сегодня Максим Аликин говорит, что это получилось, потому что люди – работники завода – поверили в то, что могут что-то изменить в лучшую сторону.



- Я дал людям понять и увидеть, что все в их руках. Назначил начальником производства Наталью Иванову - молодая девушка, мать троих детей, причем, один - грудной. Она на тот момент была единственным человеком с профильным образованием и опытом работы на производстве. И она с энтузиазмом, а главное – с результатом – приступила к своим обязанностям.

Главным инженером назначил Степана Карякина – молодой, но очень грамотный специалист, готовый и днем, и ночью, в выходные не просто делать свою работу, но и смотреть в будущее - внедрять новые технологии, продвигать современные практики производства. И таких людей на хлебозаводе было очень много, и руководитель им очень им благодарен.



Когда механизм «завертелся», потенциальный покупатель принял решения не ждать банкротства, а купить 100% акций у администрации города, пока его не купят другие. Максим Вячеславович был не согласен с решением акционера, но в итоге хлебозавод был продан. Нужно отдать должное новому собственнику: все задолженности перед персоналом, поставщиками, налоговой он погасил, сохранил профиль предприятия, а также сделал большие денежные влияния в модернизацию производство.



- На этом примере четко видно, что предприятия, относящиеся к продовольственной безопасности, должны быть в руках у государства. Тем более, как показала практика, подобные предприятия могут быть коммерчески успешными, - говорит Максим Аликин.



Без дела долго сидеть не пришлось – от слова «совсем». Через две недели Максима Аликина назначили руководителем АО «Плодоовощи», основной вид деятельности которого - поставка продуктов питания в бюджетные организации: школы, детские соды, больницы. Также муниципальное предприятие (100 % акций принадлежало администрации Комсомольска-на-Амуре), и аналогично со сложной текущей историей: на момент вступления в должность общая задолженность предприятия составляла 13,5 миллионов рублей, контракты на 2019 год не были заключены, а отданы «частникам». Здесь также пришлось действовать решительно и в короткие сроки.



- Первым делом пришлось «отвоевывать» клиентов: объезжать руководителей бюджетных учреждений, объяснять им, что «частники» в погоне за выгодой не особо обращают внимание на качество поставляемой продукции, что нельзя кормить детей чем попало. Кто-то прислушался, кто-то нет, но в итоге предприятие вновь стало заниматься тем, что предписывает устав, и даже со временем увеличило объемы продаж.



На тот момент пакет акций «Плодоовощи» уже три года как был выставлен администрацией на продажу. И вновь схожий сценарий работы нового руководства: вместе того, чтобы готовить предприятие к банкротству, коллектив взял курс на развитие.

- Во-первых, решили на базе «Плодоовощи» создать единого сельхозоператора. Идею даже поддержали в правительстве Хабаровского края, но… лишь на словах, поручения краевому Минсельхозу так и остались поручениями.



Затем был новый вызов: пандемия COVID-19. Предприятие одним из первых наладило бесплатную доставку продуктов питания пожилым и маломобильным гражданам, бабушки до сих пор звонят! Наладили производство «борщевых наборов» под вакуумом, стали проводить сельхозярмарки, в планах была работа с сельхозтоваропроизводителями Комсомольского, Амурского и Солнечного районов, - вспоминает Максим Аликин.



Впрочем, в администрации города от своих планов не отказались: «Плодоовощи» назвали «мертвым и ненужным предприятием для города» и в итоге овощебазу продали «с молотка».



Сегодня Максим Аликин возглавляет собственное предприятие – «Сельхозкооператор Комсомольска», где ему и его единомышленникам уже никто не вправе указывать, как нужно поступить с предприятием. Планы самые оптимистичные: обеспечить жителей Комсомольского, Амурского и Солнечного районов собственной сельхозпродукцией.

Правда, заниматься этим приходится в зоне рискованного земледелия. Причем, не только по природным условиям.

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