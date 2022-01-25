В Госдуме отреагировали на запуск ипотеки на частные дома и создание единой госплощадки с данными о земле и недвижимости

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25 января 2022, 10:18

Сергей Гаврилов

Сегодня ВТБ запустил ипотеку с господдержкой на частные дома, а Росреестр заявил о создании Роскадастра.

Председатель профильного Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ») рассказал о необходимых условиях развития рынка льготной ипотеки на дома с участками и о новых законопроектах, касающихся кадастровых баз данных.

«Мы считаем очень важным создание единой платформы, содержащей сведения о земельных участках из различных реестров. Это необходимо как для обеспечения прав граждан, так и для инвесторов, в частности, для девелоперских компаний. Сейчас крупнейшие банки с госучастием, к примеру Сбер и ВТБ, начинают выдачу ипотечных кредитов на постройку индивидуальных жилых домов. Возможность свободного доступа ко всей информации о характеристиках земельного участка является необходимым условием для массового строительства таких домов, - заявил Сергей Гаврилов, - Процесс запуска льготной ипотеки ВТБ - это прорыв, который позволяет серьезным образом нарастить объёмы строительства и удовлетворить потребности наших граждан в индивидуальном жилье на территориях крупных агломераций таких как Москва и область, Санкт-Петербург, Поволжье и другие».

Сергей Гаврилов также отметил, что «льготная ипотека на дома - это лишь первый шаг, который принят, а дальше государству следует расширить объем субсидирования. С учётом роста ключевой ставки выросли и проценты по ипотеке. Поэтому необходимо, конечно, увеличить объём государственного финансирования, чтобы сделать ипотеку действительно доступной для того, чтобы целенаправленно могли строить жилье молодые семьи как в городских агломерациях, так и на сельских территориях. Необходимо также пересмотреть и увеличить объём госпрограммы комплексного социально-экономического развития села для того, чтобы распространить льготную ипотеку, субсидируемую государством, на сельских жителей и жителей районных центров». Это, по мнению Сергея Гаврилова, позволит расширить объёмы строительства, укрепить институт семьи, вернуть молодежь на сельские территории и модернизировать технологии строительства индивидуального жилья. Однако государство должно взять на себя ответственность по комплексному обустройству этих территорий - дороги, объекты социальной сферы, рабочие места.

Сергей Гаврилов также отметил, что такая возможность на сегодняшний день – это ограниченный шаг, потому что пока можно взять в ипотеку только готовый дом с участком и только у юридических лиц. «Это обусловлено сложностью самих ипотечных продуктов, сложностью работы с заёмщиками, длительностью выяснения ряда правоустанавливающих фактов, - заявил Гаврилов, - Поэтому мы надеемся, что дальнейшее совершенствование реестров, формирование единой геодезической карты, единой базы данных позволит существенно облегчить получение ипотеки не только на готовый дом, но и на участок для строительства дома самостоятельно. Однако государство должно в этой ситуации улучшать качество формирования реестров, правоустанавливающих баз и субсидирования процентных ставок».

«Что касается инициативы Росреестра о формировании публично-правовой компании «Роскадастр» как института, безусловно она важна. Однако отмечу, что мы в свою очередь сейчас в Комитете Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям готовим второй более важный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных данных», который позволит нам сформировать единую платформу геодезических и картографических данных по стране, - заявил Сергей Гаврилов, - Задача стоит в том, чтобы объединить реестры, включая водный и лесной, которые пока существуют самостоятельно. Наконец, сделать единую базу по всей стране, обеспечить получение не только правоустанавливающей информации, но и информации о недропользователях объектов, о качестве земельных ресурсов. Такое нововведение позволит серьезным образом обеспечить доступность к этой информации, прозрачность сделок, увеличить объемы площадей для строительства жилья, исключив коррупционную составляющую и попытки манипулирования рынком. Кроме того, устанавливается обязанность всех пользователей и юридических лиц, которые организуют картографические работы, направлять результаты таких работ в фонд пространственных данных. Очень важно, что таким образом происходит синхронизация данных, их верификация за счет использования российских технологий в области картографии и IT.». Гаврилов также заявил, что считает недостаточным на сегодняшний день финансирование госпрограммы по геодезии и картографии.

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