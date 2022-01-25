25 января: Татьяна, Танечка, Танюша!

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25 января 2022, 09:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

25 января – Татьянин день! День российского студенчества, и день имени в православном календаре в честь мученицы Татьяны Римской.



Татьяна – имя редкой красоты,



Оно источник нежности, любви,



Ведь даже Пушкин написал



Татьяны – милый идеал!



Никогда в жизни я не пожалела, что мои родители дали мне такое прекрасное имя – Татьяна! Честно! Оно меня много раз выручало… Своей силой, властностью, умением здраво мыслить, слушать и понимать людей.



Итак, что же несет в себе имя Татьяна?



Происходит от древнеримского. Говорят, что носительницы этого имени всегда являются яркими личностями, а само имя имеет очень сильную энергетику. И это так! По себе знаю: а жизнь меня кружила, кружила и бросала, и много мне дарила, но много отнимала… Буквально на днях, моя приятельница Айвита Кутра отправила мне поздравление с моей «характеристикой» (у католиков день Татьяны – 10 января», так там были такие строки: «Ошибаюсь, обжигаюсь… иду дальше – улыбаюсь. Хочу плакать – не сдаюсь! Все в порядке – я прорвусь!» Приятельница подписала: «Читала эти строки и чувствовала – ты!» Да, это очень похоже на меня, вернее, от имени сила досталась.



Какие мы, Татьяны? Как нас воспринимают, например, мужчины?



Российский визажист Захар Гринов: «Я знаком с именем Татьяна очень хорошо. Моя бабушка была Татьяна, Царствие Небесное, меньше года ушла в лучший мир. Доброта к близким, жертвенность, защита… Я это ощущал на себе. Внутренняя сила, сострадание… Но при этом характер… сдержанный, понимающий, знающий свою цель. Мы знаем, что имя сильно воздействует на характер человека… Думаю, что имя прекрасное! С Днем Татьяны!»

Фото: Захар Гринов с бабушкой Татьяной



Есть мужчины, мужья Татьян, которые говорят, что с нами нелегко – непредсказуемые, властные, деспотичные и даже лишают мужчин свободы! Интересно! А мне казалось, что Татьяны общительны, красноречивы, целеустремленные, выносливые… А еще говорят, что Татьяны могут быть очень упрямыми – «согнуть можно, а вот сломать нельзя!»



Возможно, те мужчины, которые не поняли Татьян и считают их деспотичными, но у меня есть пример моих любимых Татьян!



Когда-то я брала интервью у неповторимой Татьяны Львовны Пилецкой.



Отрывок из интервью:

Фото: Татьяна Пилецкая



«- Татьяна Львовна, что главное в семейной жизни между мужчиной и женщиной? Из Вашего опыта.



- Непременно должно быть взаимоуважение! Я уже не говорю о любви, а взаимоуважение обязательно! Я прожила с супругом 45 лет (Борис Агешин, муж Т.Л. Пилецкой - пр. «АН»). Прожила в полном взаимоуважении и заботе: Боренька всегда меня встречал после спектаклей, съемок… Я возвращалась после работы поздно, а он стоял у метро и ждал меня, заботился о моем здоровье… Мы были родственные душу. Сегодня его нет со мной: три года назад, в Вербное воскресенье, он ушел… И я до сих пор не могу отойти от этой утраты. Мы понимали друг друга прекрасно, оба творческих человека… Иногда я слышу: «Как могут жить вместе творческие личности? Они же передерутся!» Ерунда! 45 лет мы прожили! А сейчас я полностью посвятила себя работе: съемки, театры, спектакли. Работа, работа, работа».



А вот отрывок из интервью с моей обожаемой, глубокоуважаемой Татьяной Анатольевной Тарасовой:



«Я могу сутками говорить об отце, муже, сестре, маме. Когда мы все вместе были, то я ощущала единство и защищенность. Сегодня мне очень не хватает того времени. Так уж случилось, что мои близкие люди ушли практически друг за другом. Вот это страшно и невыносимо больно. Мамочку, сестру, мужа я потеряла. Ушло тепло, нежность, опора. Так, что моя жизнь – не путь усыпанный розами… В ней есть и страшные потери.

Фото: Татьяна Тарасова и Татьяна Тимука



Мой супруг Владимир Всеволодович Крайнев. Замечательный пианист. Его не стало в 2011 году. Он скончался от аневризмы легочной артерии. Я восхищалась своим мужем! Он в пятилетнем возрасте поступил в музыкальную школу, а спустя два года исполнил концерт Гайдна! Огромный талант. Мы вместе с ним записывали музыкальные композиции для моих спортсменов. И идея создания театра «Все звезды» принадлежит моему мужу. А познакомились мы интересно. Я дружила с дочерью композитора Марка Фрадкина Женей. Конечно, часто бывала у них в доме. А туда был вхож и пианист Владимир Крайнев… И Женя меня долго уговаривала познакомиться с ним. Но я и не сильно «рвалась» знакомиться. Просто не думала серьезно о мужчинах. Все вышло случайно… В один прекрасный день я зашла к Жене, а у них на кухне сидит Володя и пьет чай. Вот так и познакомились. Он предложил подвести меня на работу, а уже через девять дней мы поженились. Любовь с первого взгляда? Это было единение душ…Такое случается редко. Мы жили душа в душу, в нашем доме всегда звучала музыка, смех… Я не могла представить, что можно поругаться. Невозможно! Я всегда приходила на его концерты и знала, что он играет для меня. А когда мы ехали в машине, то очень любили петь в голос… Наш любимы романс «Когда два сердца разлучаются»… Всегда старалась все сделать для него, чтобы порадовать. Знаете, у меня никогда не было домработницы… Да, все обязанности жены в быту я выполняла великолепно и с удовольствием. Частенько к нам в дом приходили друзья, и я с таким азартом готовила, готовила… Конечно, все это моментально съедалось, но мне было изумительно приятно. Считаю, что в доме обязательно должно пахнуть пирогами и ванилью. Это создает уют, тепло. Как приятно за чашечкой чая с пирогом обсудить дела!



Да, теперь мне осталась память. И я ее храню. Боролась я за жизнь близких до конца. Но силы были далеко не равные. Я проиграла победу за жизнь своих близких… Но у меня есть племянник Алексей и его дети – Матвей и Федор. Федя занимается хоккеем. Его номер - 10. Когда-то за моим папой был закреплен этот номер… Все в жизни повторяется…»



А вот и мнение о мужчинах моей любимой Танюши Кравченко:

Фото: Татьяна Кравченко



«Дались тебе эти мужики! Ой, дуры бабы! Так и тянет вас обстирывать, готовить, да павой перед ними ходить! Вот что хорошего в браке в моем возрасте? Ничего! Трусы им стирать? Разносолы готовить? А благодарность где? Ты мне покажи мужика, который был бы благодарен за женский титанический труд! Ну, твоего мужика я знаю… Белая ворона! Редкость! Нет, Танюша, вечной любви! Нет! Конечно, в молодости я была совсем не прочь… И замуж выходила. Да только не сложились наши отношения с моими мужьями. Первый брак – практически студенческий. Володей звали. На Арбате жил. Все хвастался, что его отец – внебрачный сын Маяковского. А я и уши развесила. А кто его знает… Может и породнилась я с «самим» Маяковским (смеется). Вот только не любила я его! И просто ушла. Знаешь, как моя мама говорила о браке? «Не любый мужик попадется, то пятый угол будешь искать!» Вот и не захотела я углы, как собака, метить! Ушла. А вот второго я любила. Крепко любила. Какой красавец был! Понравился он мне сразу. Случилось наше знакомство с Димой (Дмитрий Гербачевский - пр. авт.) в Севастополе на съемках фильма «Летняя поездка к морю»… Влюбилась я в него! Но вольностей не позволяла. Мне сказали, что мужик женатый. А у меня правило!!!!! С женатиками не связываться! Но не совладала я с собой! И он начал за мной ухаживать. Такой сердцеед был! Так умел соблазнять! Вот я и не устояла. Вступила с ним в связь, Таня. Вступила, а потом спросила: «Ты же женат! Грех все это!» А он мне и говорит: «Ты что! Я уже давно с женой развелся! Хочу на тебе жениться!» Вот так меня и окольцевали заново. Родилась дочка Анечка. Но мужик остается мужиком! Изменял он мне. Крепко изменял. Ничего его в семье удержать не могло! Какие обеды я готовила! Какие пироги пекла! А он на сторону смотрел. А стоило мне сказать ему об его же изменах… так и получала «леща». Поколачивал он меня. Набралась я смелости и развелась с ним. Долго страдала… Долго. Но сейчас все прошло. Время лечит. И хватит с меня мужиков! Нет у меня желания налаживать личную жизнь. Я женщина счастливая. Есть умница дочка! О ней я должна думать и ей помогать. Я мать хорошая. Всю себя дочке отдаю. А что мне надо? Работа есть, достаток есть, дочка здорова. А за кобелями страдать… Я еще в своем уме!»



Да, такие мы! Такие Татьяны! Согласитесь, что и разные и очень, очень похожи! Характером! На том и держимся! Умеем любить, прощать даже, но и поставить на место наглецов можем!



Кстати, с Днем Татьяны нас всех (и, конечно, читателей) поздравила депутат Сейма Рамона Петравича и испекла нам яблочный пирог!

Фото: депутат Сейма Рамона Петравича



«Дорогие Татьяны! У вас изумительное имя: смелое, уже редкое, но такое притягательное! Пусть вам Ангел-Хранитель всегда будет рядом!»

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