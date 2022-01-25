Александру Петрову исполнилось 33 года: путь от «КВН» до «Золотого орла»

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25 января 2022, 09:24 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает популярный российский актер театра и кино Александр Петров. Ему исполняется 33 года.

Александр родился 25 января 1989 года в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Учился на экономическом факультете ВУЗа. Во время учёбы входил в состав команды «КВН», был членом студенческого совета, играл в театре-студии «Антреприза» под руководством В. А. Иваненко.

На театральном фестивале в городе Похвистнево на мастер-классах юноша познакомился с педагогами ГИТИСа, в том числе с Леонидом Хейфецем, после чего решил оставить экономический факультет на втором курсе и поступил в РАТИ-ГИТИС, который окончил в 2012 году.

Петров дебютировал в кино в 2010 году в эпизодической роли в сериале «Голоса». В 2012 году сыграл главную роль в фэнтезийном сериале «Пока цветёт папоротник».

В 2012—2013 годах актер служил в Московском театре «Et Cetera».

25 января 2013 года Петров был принят в труппу театра им. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова.

В 2019 году актер подписал эксклюзивный контракт с кинокомпаниями Art Pictures Studio и «Водород», обязывающий его в течение двух лет сниматься только в проектах этих студий

В 2020 году Александр Петров получил премию «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль в кино в фильме «Текст».

С 2015 года встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2019 года состоит в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съёмок фильма «Стрельцов».

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