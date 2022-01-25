Сегодня отмечается день студента

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25 января 2022, 09:18 Наталья Полянская

Фото: instagram.com

Татьянин день — памятная дата в России, а также день в православном календаре и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества».

Празднование дня студента в Российской империи было шумным и весёлым. Поначалу этот праздник отмечали только в Москве, но в нём принимал участие практически весь город. Начинался праздник с проведения молебна в университетской церкви, потом в присутствии статусных гостей проводились официальные церемонии в здании университета. До своей гибели Великий князь Сергей Александрович с супругой Елизаветой Фёдоровной ежегодно посещал этот праздник. Существовало поверье, что если кто-то из студентов сможет заполучить цветок из букета, подаренного Великой княгине, то этот человек успешно сдаст экзамены.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты все также отмечают свой праздник с размахом. Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы, — согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.

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