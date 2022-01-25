Южноуральских студентов поздравили с Татьяниным днем

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25 января 2022, 07:21 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Добрые пожелания направили губернатор Алексей Текслер, председатель Заксобрания Александр Лазарев и глава Челябинска Наталья Котова.

Сегодня, 25 января, отмечается День российского студенчества. Молодежь Южного Урала с Татьяниным днем поздравили первые лица Челябинской области.

«Студенческие годы – прекрасная и яркая пора жизни, — отметил глава региона Алексей Текслер. — Это не только период получения знаний, общения с мудрыми наставниками, выбора профессионального пути. Это еще и счастливое время, наполненное творческими дерзаниями, романтикой и оптимизмом. Сейчас у вас закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов, формируется мировоззрение, появляются настоящие верные друзья».

Губернатор пожелал студентам удачи и вдохновения, поисков и открытий, счастья и доброго здоровья и добавил, что именно молодым южноуральцам в будущем предстоит определить вектор развития России и Челябинской области в ближайшие десятилетия.

Поздравление также направил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. Он пожелал всем студентам Челябинской области здоровья, счастья, веры в собственные силы и удачи.

«Среди южноуральских студентов немало талантливых и увлеченных людей, которые успешно проявляют себя в учебе, творчестве, спорте, общественной и научной деятельности, одерживают победы в олимпиадах, завоевывают премии и гранты», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Успешно сданных сессий, вдохновляющих побед и огромных перспектив в День российского студенчества пожелала глава Челябинска Наталья Котова.

«В Челябинске насчитывается более 110 тысяч студентов, и это ваш праздник — праздник молодости и искренней дружбы, интересных событий и невероятных идей, — отметила мэр. — От вашего таланта, юного взгляда и образования сегодня зависит стабильность и процветание нашего города завтра. Не останавливайтесь на достигнутом и всегда стремитесь к покорению новых вершин».

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