В Челябинске открыли памятник Александру II

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25 января 2022, 07:17 Татьяна Михайлова Источник: Полит 74

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Монумент установлен на Алом поле, которое раньше называлось Александровской площадью в честь императора.

24 января на Алом поле в Челябинске состоялось торжественное открытие памятника Александру II. Мероприятие прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей встречи с заместителем главы Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» Константином Малофеевым.

«Рад, что открытие памятника состоялось. Это место напрямую связано с Александром II. Надо сказать, что он единственный из Романовых, который был непосредственно в Челябинске. Площадь была названа в честь него. Это сейчас она называется Алое поле, а была Александровской. В память о нем был построен храм. Это копия памятника, который находился в Златоусте», — отметил глава региона.

Одним из инициаторов установки памятника был Константин Малофеев. Во время программы «Большая редакция» он рассказал, почему было решено сохранить память о царе. Александр II провел ряд важных для страны реформ — судебную, земскую, образовательную. Но самым главным его достижением стала отмена крепостного права.

«Великие реформы Александра II изменили Россию и были необходимы – нельзя жить, когда только 5% человек обладают всеми правами, а другие ограничены», — цитирует издание «Полит 74» Константина Малофеева.

Добавим, что памятник императору-освободителю установлен на площади перед храмом Александра Невского. Авторами монумента стали Константин Кубышкин и Игорь Яворский-Линник. Скульптура отлита в Жуковском.

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