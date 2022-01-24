Тренеры хоккейной сборной стали жертвами политических интриг: им не дали собрать оптимальный состав на Олимпиаду

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24 января 2022, 22:23

Состав мужской хоккейной сборной на Олимпиаду вызвал массу негатива в спортивных СМИ России. Кажется, так не ругали даже бывшего главу штаба сборной Романа Ротенберга, обвиняя в протекции игроков СКА, где он также был руководителем, а теперь еще и главный тренер.

Что же случилось?

Минимум креативных игроков, ярких исполнителей в составе, неясный выбор многих защитников и нападающих без опыта игры на высоком международном уровне. После отказа НХЛ от участия в Олимпиаде многие поспешили назвать нашу сборную явным фаворитом. Так было четыре года назад, когда в составе нашей команды играли бывшие суперзвезды НХЛ Дацюк, Ковальчук и Войнов, а также яркие звезды КХЛ Гусев и Капризов. Сейчас в составе из 25 игроков и 6 запасных (на случай травмы или болезни) – 7 олимпийских чемпионов Пхенчхана. Однако все они - Войнов, Нестеров, Яковлев, Шипачев, Григоренко, Андронов и Гусев - уже прошли пик своей карьеры. Разве что 34-летний ветеран Шипачев стабильно набирает очки в КХЛ. Но это форвард настроения. В том же победном Пхенчхане-2018 он угодил в запас после первого матча (проигранного словакам – 2:3) и больше в составе не появлялся.

Из 10 лучших бомбардиров-россиян КХЛ в сборную попало только два. Шипачев (1 место) и Гусев (10 место). Куда подевались остальные?



Демоническая роль Есмантовича.

Главными ньюсмейкерами стали игроки СКА – Антон Бурдасов (четвертый снайпер чемпионата КХЛ) и Андрей Кузьменко (второй бомбардир). Именно их отсутствие вызвало вал возмущения. Первый был вызван на сбор, но отправлен домой. Второй попал в состав только в качестве запасного и на олимпийском турнире, скорее всего, не сыграет. Однако не так много негатива валится на главного тренера Алексея Жамнова и генерального менеджера Илью Ковальчука. Все дело в фигуре советника сборной, президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

Ранней осенью прошлого года неожиданно сменилась власть в хоккейной сборной. Вместо главы штаба Романа Ротенберга и Олега Знарка, который должен был вот-вот вернуться в сборную, на должность главного тренера назначили Алексея Жамнова. Генеральным менеджером стал Илья Ковальчук, а советниками – вице-президент КХЛ Валерий Каменский и Есмантович.

Последний – очень влиятельный человек в российском хоккее. Многие СМИ высказали предположение, что его конечной целью является установление влияния во всем российском хоккее. Не только в национальной сборной, но и в Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиге. Об этом и сам Есмантович открыто говорит в кулуарах практически всем коллегам и партнерам. Есть версия, что именно Есмантович повлиял на решение не брать в состав сильных игроков, с которыми когда-то работал в ЦСКА и плохо расстался: Сергея Толчинского из «Авангарда», Алексея Марченко и Максима Шалунова из «Локомотива», Николая Голдобина и Никита Коростелев из магнитогорского «Металлурга» и уже упоминавшихся Бурдасова с Кузьменко.

Конечное решение по смене штаба принимала администрация президента. И руководитель ЦСКА, безусловно, приложил к нему руку, действуя от имени своих руководителей –премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя одной из крупнейших нефтяных корпораций (оба входили или входят в наблюдательный совет красно-синих). Проверить, насколько плотно с ними связан Есмантович, не желает никто, поэтому он спокойно может продавливать в российском хоккее практически любые решения (как например, внеплановую остановку чемпионата КХЛ) – связываться с его могущественными покровителями не желает никто.



Есмантович и его боссы против «Газпрома».

Но дело далеко не только во влиянии Есмантовича и его желании отомстить неугодным. Берите выше – об экономическом и политическом противостоянии нефтяников с «Газпромом» написано очень много статей. Так вот, это противостояние отражается и на спорте, причем не только в ставшем уже вечным армейском хоккейном дерби ЦСКА против питерского СКА, но и на национальной команде, которой предстоит главный турнир четырехлетия, а поражение негативно повлияет на рейтинг президента РФ Путина.

Ставленник нефтяников Есмантович не только зачистил сборную от «Газпрома» (Роман Ротенберг), но от игроков СКА. При этом он не только не взял двух лучших игроков КХЛ Бурдасова и Кузьменко, но и специально настоял на том, чтобы в сборную, причем в основной состав, попали вратарь Александр Самонов и нападающий Кирилла Марченко, которых не очень жалует в клубе Ротенберг. По сути, Есмантович готов брать в сборную кого угодно, лишь бы напакостить Ротенбергу. Утонченно-дерзкая позиция может даже вызвать похвалу, но по факту она неконструктивна и неэффективна. Потому что Олимпийские игры для страны нужно стараться выигрывать лучшими хоккеистами, а не худшими. Даже при Ротенберге на прошлой Олимпиаде были призваны не только лучшие игроки СКА - но и объективно лучшие игроки ЦСКА. О том, чтобы не брать в состав московских армейцев, дабы насолить конкуренту, не могло быть и речи – нужно было побеждать любой ценой.

Но, похоже, президенту ЦСКА на этом этапе важно меряться клюшками с «Газпромом», а Олимпиада – это только инструмент. Какой спрос с советника в случае провала? Правильно, во всем будут виноваты президент ФХР Третьяк, главный тренер и генеральный менеджер.

Во время zoom-конференции с журналистами на Алексея Жамнова было страшно смотреть. В ответ на вопросы о Бурдасове и Кузьменко бедный тренер боялся поднять глаза, а лишь судорожно мял листок с составом. Не скажет же он, что тренерский штаб стал заложником политических интриг, а он с Ковальчуком взял не того, кого хотел, а кого настоятельно попросили свыше.

Быть может, нам удастся подтвердить золотые медали 2018. Вопреки всему. Вы же все еще верите в это?

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