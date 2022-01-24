В Истре задержали организаторов нелегальной утилизации мусора
24 января 2022, 22:11
Нарушители, которые организовали незаконную деятельность по утилизации строительного мусора, установили инспекторы эконадзора в поселке Снегири городского округа Истра. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Также было зафиксировано, что в Министерство не первый раз поступали жалобы жителей поселка Снегири на сжигание отходов, но нарушителей не нашли. Отмечается, что отходы нелегально принимались на территории бывшего завода, где работает множество арендаторов.
Однако сотрудники эконадзора совместно с полицейскими нашли и задержали фронтальный погрузчик и мусоровоз. Возбуждено дело об административном правонарушении.
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