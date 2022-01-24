Министр иностранных дел Латвии заявил о готовности эвакуировать дипломатов из Киева

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24 января 2022, 22:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

По мнению главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича, в случае необходимости латвийские дипломаты могут быть эвакуированы с территории Украины.



"Посольство Латвии на Украине продолжает работать в полном объеме. В соответствии с общепринятой практикой у министерства иностранных дел есть необходимые планы эвакуации посольства, и эти процедуры могут быть запущены в случае необходимости. Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью и будем действовать соответственно", - написал он в своем Facebook.



"МИД Латвии также призывает жителей республики без острой необходимости не ездить на Украину, особенно в Донецкую и Луганскую области, поскольку возможность оказания консульской помощи путешественникам в этих областях крайне ограничена. Если все же есть необходимость посетить Украину, призываем зарегистрироваться в консульском реестре министерства иностранных дел", - указал Ринкевичс.



Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские дипломаты не собираются уезжать с Украины.

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