Одиноких и безработных пенсионеров Подмосковья поддержат выплатами

Аргументы Недели → Общество 13+

24 января 2022, 21:52

pixabay.com

Губернатор Андрей Воробьев рассказал «Подмосковью сегодня» о доплатах к пенсии.



Ее получат одинокие и безработные жители Подмосковья, достигшие возраста шестидесяти пяти лет и проживающие на территории Московской области дольше десяти лет.



Минимальная пенсия составит семнадцать тысяч рублей и поступит автоматически уже в следующем месяце, причем сразу за январь и февраль.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости