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Одиноких и безработных пенсионеров Подмосковья поддержат выплатами

, 21:52

Одиноких и безработных пенсионеров Подмосковья поддержат выплатами
pixabay.com

Губернатор Андрей Воробьев рассказал «Подмосковью сегодня» о доплатах к пенсии.

Ее получат одинокие и безработные жители Подмосковья, достигшие возраста шестидесяти пяти лет и проживающие на территории Московской области дольше десяти лет.

Минимальная пенсия составит семнадцать тысяч рублей и поступит автоматически уже в следующем месяце, причем сразу за январь и февраль.

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