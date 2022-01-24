Одиноких и безработных пенсионеров Подмосковья поддержат выплатами
24 января 2022, 21:52
Губернатор Андрей Воробьев рассказал «Подмосковью сегодня» о доплатах к пенсии.
Ее получат одинокие и безработные жители Подмосковья, достигшие возраста шестидесяти пяти лет и проживающие на территории Московской области дольше десяти лет.
Минимальная пенсия составит семнадцать тысяч рублей и поступит автоматически уже в следующем месяце, причем сразу за январь и февраль.
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