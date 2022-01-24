Экс-мэру Риги Нилу Ушакову грозит до двух лет тюрьмы

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24 января 2022, 21:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Pravda Komsomolskaya, globallookpress.com; На фото: Нил Ушаков

Прокуратура Латвийской Республики предъявила обвинение экс-мэру Риги, евродепутату Нилу Ушакову по уголовному делу о хранении запрещенных устройств.



В январе 2019 года латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в рабочем кабинете Нила Ушакова в Рижской думе было изъято устройство, используемое для специальных оперативных мероприятий. По закону ЛР, физическим лицам запрещено покупать, хранить или использовать устройство подобного типа. В рабочем кабинете г-на Ушакова данное «приспособление» было замаскировано под другой объект.



За преступление подобного характера предусмотрено наказание – лишение свободы до двух лет, общественные работы или штраф, а также лишение права занимать определенную должность на срок до пяти лет.



Дело еще не направлено в суд.



Это одно из «двух» дел: муниципальное предприятие «Ригас Сатиксме» (общественный транспорт) планирует через суд взыскать с г-на Ушакова и его «соратников» часть от 13,2 миллиона евро, которые предприятие должно выплатить Службе госдоходов по результатам аудита.



Насколько реально взыскать?



Комментарии политолога Яниса Григалиса:



«Я не думаю, что от государственной службы доходов легко «сбежать». Такие «игры» с государством, увы, не заканчиваются позитивом. Послушайте, нет особого секрета, что г-н Ушаков имеет «место быть» к пропаже 13,2 миллиофнов евро. Но это требуется четко доказать! Предполагать и даже знать – одно, но нужны четкие доказательства, факты, а такой процесс, увы, не слишком быстрый. Есть его «соратники», которые могут сотрудничать со следствием, есть те, кто замешен, есть те, кто не хочет открывать «карты». Понятно, что в ход пущены все связи Ушакова и другие «методы», но государство не дремлет: я говорил вам пару лет назад, что он лишится иммунитета евродепутата – лишили. Думаю, что уголовные дела не закроют, например, за «недостаточностью улик». Мое предположение».

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