Диетолог Соломатина рассказала о последствиях после отказа от сахара

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24 января 2022, 21:47

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Если вы отказались от сахара, то очень важно компенсировать нехватку углеводов такими продуктами как крупы, рис, овощи, фрукты и ягоды. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

По мнению диетолога, при недостаточно разнообразном питании у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем.

«Сахароза и углеводы есть в крахмалистых овощах (картошке, морковке, свекле) и сладких фруктах (апельсинах, яблоках, грушах, бананах). Если гипотетически этого ничего нет и люди «сидят» на одних жирах, организм будет перерабатывать из того же белка в глюкозу. Это сложно, будут образовываться кетоновые тела, отравлять организм, почему и не рекомендуется переходить только на жиры. Это все до поры до времени, потом начнутся сбои и болезни. Не потому, что организм умрет от истощения, просто от сопутствующих заболеваний, связанных с этим», — рассказала Соломатина.

Также следует отметить, что мозг и мышцы питаются глюкозой. Так как быстрые углеводы быстро перерабатываются в глюкозу, а медленные углеводы перерабатываются медленнее и кормят организм длительное время появляется тяга к сладкому.

Соломатина обратила внимание, что человеку, имеющему вредные пищевые привычки, при отказе от сахара нужно перейти на здоровое питание.

«Не надо отказываться от углеводов. Есть же хорошие углеводы: та же гречка, бурый неочищенный рис, перловка, полба, киноа. Картофель, винегрет (сплошь состоит из углеводов), свекла, морковь. Любые овощи, фрукты, ягоды — все равно углеводы, только вместе с клетчаткой», — подытожила диетолог.

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