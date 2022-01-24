Эксперт Баканов рассказал, как осмотр машины перед поездкой поможет избежать штрафов

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24 января 2022, 21:16

pixabay.com

Как пишет "Вечерняя Москва", автоэксперт Петр Баканов рассказал, что осмотр номерных знаков и световых приборов перед поездкой — в некоторых случаях может поможет снизить вероятность остановки сотрудником ГИБДД.



По словам эксперта, стоит уделять внимание номерам, так как зимой из-за сильных снегопадов они очень быстро загрязняются, поэтому потенциально могут привести к штрафу.



"Тут палка о двух концах, потому что, с одной стороны, у нас есть штраф 500 рублей за нечитаемые номера. Но, согласно пояснению к этому пункту, штраф является действительным, если с расстояния 20 метров не читается ни одна буква и цифра. Если хотя бы одна читается, к вам уже нельзя применить такой штраф. Понятно, что это возникает в ходе спора с инспектором и является весьма субъективным моментом. Обычно инспекторы останавливают и просто просят тряпочкой протереть, потому что это очень спорная статья", — рассказал Баканов.



А также стоит проверять и само наличие номеров, хоть сейчас мошенники гораздо реже воруют их с целью выкупа, потому что можно легко сделать дубликат, но с этим все еще можно столкнуться. При этом, если номера все-таки нет, ехать нельзя, предупредил специалист.



Петр Баканов заметил, что, кроме номеров, нужно проверить исправность освещения, ведь негорящая лампочка тоже может стать поводом для остановки сотрудником полиции. А с точки зрения безопасности стоит проверить также и чистоту световых приборов.



"За загрязненные фары никаких штрафов нет, здесь это исключительно момент вашей активной безопасности. Чем у вас грязнее фары, тем вы хуже что-либо видите, вы менее заметны для остальных участников дорожного движения. Поэтому здесь нужно почаще чистить фары, и, к сожалению, при наших зимах это приходится делать регулярно", — рассказал Баканов.



Кроме того, перед поездкой стоит также проверить, как накачаны шины, осмотреть лобовое стекло, нет ли трещин, наличие подтеков жидкости и других технических проблем, заметил эксперт.

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