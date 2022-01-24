«Бороться за жизнь и побеждать – это героизм»: неизвестные подробности операций по освобождению похищенных

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24 января 2022, 20:17

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

24 января «Российская газета» опубликовала воспоминания экс-главы МВД и Правительства РФ Сергея Степашина о спецоперациях по освобождению в конце 90-х людей, похищаемых в Северокавказских республиках. Он рассказал, что ключевую роль во многих подобных ситуациях сыграл известный российский предприниматель Михаил Гуцериев.

Сергей Степашин привел в пример два случая, в которых он лично в качестве министра внутренних дел курировал операцию по освобождению похищенных. Так, в 1998 году бандиты захватили полномочного представителя России в Чеченской Республике Валентина Власова. «Борис Николаевич Ельцин дал мне поручение - нужно было спасти Валентина Власова, – рассказал «РГ» Степашин. – С Михаилом Гуцериевым мы были знакомы достаточно давно - он был зампредом Госдумы, у него очень сильные позиции были не только в Ингушетии, но и в Чечне. Ему верили, уважали и побаивались как сильного независимого человека и, скажем так, отважного – он не боялся ездить в горячие точки, рисковать своей жизнью. Именно при его участии была проведена серьезная операция, после чего Валентин Власов был освобожден, причем операцию проводили сотрудники спецподразделений МВД, этим занимался Владимир Рушайло».

Другим примером деятельного участия Михаила Гуцериева в процессе освобождения жертв похитителей была операция по вызволению из рук преступников гражданина Франции, сотрудника гуманитарной миссии ООН Винсента Кошетеля. «На контроль, как говорят в таких случаях, ситуацию взял президент Франции Жак Ширак. Ширак звонил Борису Николаевичу, а тот - мне. Имея опыт по освобождению Валентина Власова, я вновь обратился к Гуцериеву», – вспоминает экс-министр внутренних дел. Операция по освобождению Винсента Кошетеля длилась около года, в декабре 1998 года он был освобожден.

Об организации Михаилом Гуцериевым операций по освобождению заложников рассказал также Алихан Амирханов, экс-глава Зоны экономического благоприятствования Ингушетия (ЗЭБИ), созданной усилиями президента республики Руслана Аушева, Михаила Гуцериева – в то время вице-спикера Госдумы, а также при полной поддержке Председателя Правительства РФ В.С. Черномырдина. При этом Амирханов отметил, что Гуцериев всегда предпочитал оставаться за кадром этих спецопераций: «При этом в реальности он был главным звеном проведения всех переговоров и всех спецопераций по освобождению заложников. Я считаю, что страна должна знать своих героев. А брать ответственность за жизнь других, бороться за нее и побеждать – это тоже героизм».

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