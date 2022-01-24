Украинцы озвучили намерение провести американские корабли через Керченский пролив​

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24 января 2022, 20:13 Источник: Аргументы недели-Крым

Озвучено намерение перегнать боевые морские корабли из США в Мариуполь через Керченский пролив в Азовское море.

Информация поступила со ссылкой на командующего военно-морскими силами Украины Алексея НЕИЖПАПА. «Мы рассматриваем два пути доставки: как по суше, так и проход через Керченский пролив. Керченский пролив – это свободный пролив, и он будет свободным»,- сказал командующий.

Поставка американской техники осуществляется в рамках модернизации украинской армии, объявленной президентом ЗЕЛЕНСКИМ.

Напомним – в 2018 году в Керченском проливе случился военный конфликт между кораблями ВМС Украины и пограничными силами ФСБ РФ.

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