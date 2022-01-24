Предстоящая ночь станет самой холодной в Москве на этой неделе

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24 января 2022, 16:58 Источник: Известия

зима, фото: pixabay

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что предстоящая ночь станет самой холодной в столице на этой неделе. Об этом она рассказала «Известиям».

По словам эксперта, в понедельник погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков этой ночью не ожидается, но на следующий день к вечеру выпадет снег.

25 января температура воздуха будет -12… -14 градусов. По расчётам метеорологов, это будет самая холодная ночь на этой неделе. Днём в городе температура воздуха опуститься до -9, то есть погода приблизиться к климатической норме.

По прогнозам синоптиков, за эту неделю выпадет от 7 до 10 мм осадков. Это немного, но работы у коммунальных служб прибавится.

Ранее сообщалось, что в России установлены нормативы по уборке улиц от снега. На уборку пешеходных пространств от осадков в РФ существует свой строгий регламент, нарушение которого вполне может стать основанием для жалоб и штрафов.

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