Дмитрий Песков: возможность введения в России локдауна не обсуждается

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24 января 2022, 15:15 Источник: "Интерфакс"

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Возможность введения общенационального локдауна в России не обсуждается, так как динамика распространения омикрон-штамма показывает, что угрозы коллапса для здравоохранения нет, заявил в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время пресс-колла журналисты задали Пескову вопрос, при каком критическом уровне заполнения коечного фонда в стране может быть введен локдаун.

«Послушайте, никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику, во многом оперативный наш штаб и мы тоже ориентируемся на данные по количеству госпитализаций, это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения. <...> Мы видим, что цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм действительно переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. А все остальные предположения, знаете, это такое – от лукавого», - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что в США при том, что число заразившихся «омикроном» достигло 70 миллионов человек, локдауна, тем не менее, не планируется.

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