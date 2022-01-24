Сегодня отмечается международный день образования

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24 января 2022, 14:14 Наталья Полянская

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 24 января Международным днем образования в знак признания роли образования в обеспечении мира и развития.

Без обеспечения инклюзивного и справедливого качественного образования и предоставления возможностей для обучения на протяжении всей жизни для всех, страны не смогут достичь гендерного равенства и разорвать круг нищеты, оставляющий позади миллионы детей, молодых людей и взрослых.



В настоящее время 258 миллионов детей и молодых людей не посещают школу; 617 миллионов детей и подростков не обладают элементарными навыками чтения и математики; менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары получают начальное среднее образование и около четырех миллионов детей и молодых людей из числа беженцев не посещают школу. Их право на образование нарушается, что недопустимо.

Этот День ставит своей целью подтвердить роль образования в качестве одного из основных прав и общественного блага. Празднование будет посвящено тем многочисленным способам, с помощью которых обучение содействует расширению возможностей людей, сохранению планеты, а также достижению общего процветания и укреплению мира.



Россия привержена выполнению цели устойчивого развития о всеохватном качественном образовании для всех. Охват общим образованием в РФ составляет более 99%, а доступность дошкольного образования, по состоянию на 1 января 2021 года, оценивается в 98%. Национальный проект "Образование", реализуемый в стране, нацелен на решение двух ключевых задач – это обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, а также – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.





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