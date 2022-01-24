Екатерине Климовой исполнилось 44 года: жизнь и карьера актрисы

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24 января 2022, 14:07 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает известная актриса театра и кино Екатерина Климова. Ей исполняется 44 года.



Екатерина Александровна Климова родилась 24 января 1978 года в Москве. Ее отец по профессии свободный художник, в 1979 году был судим за непреднамеренное убийство, вернулся в семью, когда Кате было уже тринадцать лет, он скончался в 2010 году. Мать актрисы - домохозяйка. В семье было принято бурное проявление чувств. Атмосфера детства оказала влияние на формирование личности Екатерины, уже став известной актрисой, Климова отличалась волевым, своенравным характером и экспрессивным поведением как в личной жизни, так и на съёмочной площадке.

После окончания общеобразовательной средней школы Екатерина поступила на подготовительные курсы во ВГИК. В 1999 году она окончила с красным дипломом актёрский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.



По окончании училища девушка была приглашена режиссёром Борисом Морозовым в Центральный академический театр Российской армии на роль Дездемоны в спектакле «Отелло». В 2001 году за эту роль актриса получила премию «Хрустальная роза Виктора Розова» в категории «Актёры до 30 лет». После чего она преподавала сценическую речь и актёрское мастерство в детском модельном агентстве, работала в рекламе на радио и телевидении.



Дебют Климовой в кинематографе состоялся в 2001 году, когда она снялась в эпизодической роли Жанны д’Альбре в трагикомической фантасмагории Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений». Первая большая роль ожидала 23-летнюю актрису в том же году в авантюрно-криминальном телесериале «Игры в подкидного».



Летом 2014 года Первый канал показал трёхчастный сериал «Куприн», где Климова снялась в 4-серийной экранизации повести «Поединок» режиссёра Андрея Малюкова.



Первый муж актрисы - ювелир Илья Хорошилов, с которым Климова познакомилась ещё будучи школьницей в пятнадцать лет. Супруги развелись в 2004 году. От этого брака Екатерина имеет дочь. Вторым избранником Екатерины стал актёр театра и кино Игорь Петренко, он учился в «Щепке» на курс младше. Вместе они прожили почти десять лет, брак распался летом 2013 года. Но уже через два года Екатерина вышла замуж в третий раз за актёра Гелу Месхи, с которым она некоторое время жила в фактическом браке. В сентябре 2015 года родила дочь Изабеллу. Но через четыре года их брак был расторгнут.

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