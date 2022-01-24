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Священник Волков: московским храмам рекомендовано проводить массовые мероприятия в дистанционном формате

, 12:59 Источник: РИА Новости

Священник Волков: московским храмам рекомендовано проводить массовые мероприятия в дистанционном формате
Высоко-Петровский монастырь, фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков призывает переводить занятия в воскресных школах и другие массовые мероприятия в онлайн-режим из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По его словам, настоятели храмов будут самостоятельно принимать решения по этому вопросу.

«В данном документе идет речь о том, что этот вопрос нужно ставить на усмотрение настоятеля, то есть перевод в онлайн-режим необходим, когда в храме нет достаточно проветриваемых помещений или количество учащихся в воскресных школах достаточно велико, и большое скопление детей создает риск заражения»,- пояснил он.

Волков отметил, что в первую очередь эти требования касаются воскресных школ. Священнослужитель уверен, что «любой настоятель в нынешних условиях понимает, что никакие массовые мероприятия с большим скоплением людей сейчас совершенно неуместны».

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