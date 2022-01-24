День за днем: команда Правительства отработала в Белом доме два года

Аргументы Недели → Общество 13+

24 января 2022, 09:36

Ключевым вызовом для правительства страны за первые два года работы в новом составе, стала пандемия коронавируса. Она сформировала комплекс неотложных и критических задач, таких как разработка и определение оптимальной жесткости мер противодействия пандемии, перестройка системы здравоохранения, разработка мер поддержки отраслей экономики и граждан.

За счет реализации гибкого подхода в виде быстрого принятия решений на федеральном уровне и плотного взаимодействия с регионами продолжительных жестких ограничительных мер удалось избежать. Это позволило кабмину минимизировать ущерб экономике и гражданам.

Важную роль в этом сыграл утвержденный в октябре 2020 года Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, а также продолжение системной работы по реализации национальных проектов, направленных на обеспечение национальных целей развития России.

Дополнительные доходы бюджета от нефтегазовых сверхдоходов позволили обеспечить увеличение финансирования расходов, в том числе на борьбу с пандемией, а также оказать социальную поддержку населению. В течение года осуществлялась поддержка региональных систем здравоохранения, производились выплаты медицинским работникам, выплаты родителям с детьми, военнослужащим и пенсионерам. Конечно, те или иные формы поддержки граждан существовали и раньше, но именно за последние год-два они стали наиболее адресными и эффективными.

Кроме того, были увеличены размеры пособия по безработице, облегчены условия его получения, а максимальный размер вырос до 12 792 рублей. Выплаты установили и предприятиям в размере 3 МРОТ для стимулирования трудоустройства безработных. В это время была запущена программа облегченной социальной газификации. В итоге число заявок с позапрошлого года выросло примерно в два раза.

В части здравоохранения произошло оперативное наращивание и обновление мощностей. В результате количество оборудованных инфекционных коек по стране выросло более чем в 5 раз. За этот короткий срок было построено более 40 новых инфекционных стационаров, а для медработников были предусмотрены специальные выплаты.

В разгар пандемии правительство активно поддерживало наш бизнес. Среди мер поддержки были предложены налоговые отсрочки, госгарантии, продление лицензий. Отдельно следует выделить программу «ФОТ 2.0», предлагающую льготное кредитование с возможностью списания долга, если компания сохранит не менее 90 процентов коллектива. Предложением воспользовались около 230 тысяч предприятий, которым списали около 430 млрд рублей кредитов. По оценкам экспертов, эти решения позволили сохранить в стране около 5,5 млн. рабочих мест.

В период пандемии промышленность оказалась более устойчивой по сравнению со сферой услуг. По итогам 2020 года рост обрабатывающих производств составил 0,3 процента. В минувшем году правительством была оказана поддержка системообразующим предприятиям в виде льготного кредитования на сумму 5,94 млрд рублей. За это время реализована программа по импортозамещению. При этом затраты в основном за счет Фонда развития промышленности на реализацию мотивационной программы составили 2,8 трлн. рублей. Благодаря этим мерам удалось избежать массовых увольнений на производствах в период пандемии. На поддержку автопрома было выделено более 55 млрд рублей и создана программа льготных автомобильных кредитов.

В пандемию для малого и среднего бизнеса был реализован широкий спектр мер поддержки бизнеса в виде снижения до 15 процентов страховых взносов и увеличение до 25 процентов квоты в закупках госкомпаний у МСП, а самозанятым вернули налоги.

Не остался без внимания Белого дома отечественный туризм, для которого регулярными стали программы туристического кешбэка при поездках по России. В результате только в 2021 году программой воспользовались более 1,7 млн человек. Удалось не только избежать банкротства крупнейших туроператоров, но и закрыть более 80 процентов долгов перед туристами. Гостиницам стали доступны льготные условия кредитования для строительства и реконструкции объектов. Был утвержден новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В результате предпринятых правительством мер внутренний туристический поток возрос в минувшем году до 65 млн поездок, практически достигнув уровня 2019 года. Таким образом, удалось восстановить внутренний туризм на 80 процентов от доковидного уровня. При этом был увеличен оборот отрасли с 1,6 до 2,5 трлн. рублей.

За два прошедших года продолжалось развитие транспортной системы. В 2021 году в нормативное состояние было приведено 16,5 тысячи километров дорог, а сеть железных дорог увеличилась на 204,7 километров дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий. Увеличилась и провозная способность инфраструктуры на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна, достигнув уровня 145,6 млн тонн.

В IT-сфере правительство провело налоговый маневр. Для разработчиков программного обеспечения с 1 января 2021 года ставки страховых взносов снизились с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль сократился с 20 до 3 процентов. Поэтому доходы IT-компаний в минувшем году выросли более чем на 40 процентов, что позволило увеличить зарплаты сотрудников примерно на 13 процентов. Правда, при этом сократились доходы ряда компаний, не являющихся правообладателями ПО.

В Год науки и технологий в России в рамках программы господдержки вузов «Приоритет 2030» правительственные гранты получили более сотни вузов страны. С 2020 года идет увеличение числа бюджетных мест в вузах. За два года более 576 тыс. студентов смогли получить высшее образование бесплатно. Согласно разработанному плану не менее половины выпускников школ должны быть теперь обеспечены бюджетными местами для очного обучения в вузах.

За два года в России было построено более 300 новых школ, 1300 детских садов. Несмотря на сложности, возникающие с организацией обучения в период пандемии, удалось достичь успеха в школьном образовании. Россия в общекомандных зачетах международных олимпиад школьников занимает два первых места, разделяя лидерство с Китаем и США.

Важнейшим событием 2021 г. стала разработка и утверждение правительством 42 инициатив социально-экономического развития на период до 2030 года. Проект охватывает различные сферы (социальная сфера, строительство, цифровая трансформация, экология и другие), которые должны дать импульс восстановлению и ускоренному развитию экономики и благосостояния российских граждан. На финансирование стратегических инициатив, направленных на достижение национальных целей, в ближайшее время правительство потратит около 0,8 трлн рублей.

За последние два года Правительство Мишустина показало свою эффективность не только как «антикризисный менеджер», но и как исполнительный орган власти, способный системно наращивать потенциал нашей экономики и других сфер. Собственно, с этой целью нынешнее Правительство и формировали. Никто не мог предположить в январе 2020, что пандемия станет на ближайшие годы постоянным попутчиком нашей жизни.

Андрей Макаров, научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХИГС.

Дина Салимова, младший научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХИГС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости