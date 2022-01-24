Новые подходы регионов к экологии обсудят в Челябинске

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов станет гостем «Большой редакции».
Сегодня, 24 января, состоится «Большая редакция» с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым. Темой обсуждения станет экология: удается ли регионам страны выйти на новый уровень защиты окружающей среды.
Беседу проведут руководители ведущих СМИ региона, также будут приниматься вопросы от зрителей трансляции, которая будет доступна в социальных сетях и в YouTube.
Начало в 12 часов по челябинскому времени. Посмотреть выпуск можно будет в группах изданий в социальных сетях: «МК — Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск». «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий», а также на канале «Гранада ТВ».
Напомним, что проект «Большая редакция» ведет медиахолдинг «Гранада Пресс» в партнерстве с Челябинской областной универсальной научной библиотекой.
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