Новые подходы регионов к экологии обсудят в Челябинске

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

24 января 2022, 08:42 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов станет гостем «Большой редакции».

Сегодня, 24 января, состоится «Большая редакция» с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым. Темой обсуждения станет экология: удается ли регионам страны выйти на новый уровень защиты окружающей среды.

Беседу проведут руководители ведущих СМИ региона, также будут приниматься вопросы от зрителей трансляции, которая будет доступна в социальных сетях и в YouTube.

Начало в 12 часов по челябинскому времени. Посмотреть выпуск можно будет в группах изданий в социальных сетях: «МК — Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск». «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий», а также на канале «Гранада ТВ».

Напомним, что проект «Большая редакция» ведет медиахолдинг «Гранада Пресс» в партнерстве с Челябинской областной универсальной научной библиотекой.

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