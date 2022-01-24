Эксперт Каширина: налог на вклады свыше 1 млн рублей затронет россиян с депозитами от 700 тысяч

Замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина рассказала, что налог на доходы с депозитов россиян на вклады более миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей суммы от 700 тысяч рублей.
Речь идет о вкладах, начисленный процент с которых составил более 42,5 тысячи рублей за год. Отмечается, что вкладчик, переложивший деньги под более высокий процент (8%), мог заработать за год 42,85 тыс. руб. В таком случае ему придется заплатить налог 13% с 350 руб., или 45,5 руб.
С 1 февраля российский банки обязаны предоставить ФНС информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году.
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