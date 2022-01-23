В Краснодаре аэропорт закрыт до двух часов понедельника, 24 января

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23 января 2022, 22:04

krd.ru

Из-за сильнейшего снегопада международный аэропорт Краснодара "Пашковский" в воскресенье закрыли второй раз за сутки. Работа аэропорта в столице Краснодарского края приостановлена до двух часов понедельника, 24 января, из-за усиления снегопада.

Утром на сайте воздушной гавани сообщалось об отмене вылетов в Москву, Самару и Сочи и задержке прилетов рейсов из Сочи, Тюмени, Бишкека.

В воскресенье синоптики сообщили об аномальном количестве осадков на Кубани. В Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений — 41 сантиметр.

Глава Краснодара Андрей Алексеенко заявил, что все коммунальные и аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности.

С ночи 42 комбинированные дорожные машины чистят от заносов и обрабатывают от гололеда путепроводы и основные транспортные магистрали. На дорогах работают 4 грейдера и 2 трактора. Параллельно продолжается расчистка тротуаров, остановок и подземных пешеходных переходов,- написал в своём Instagram Андрей Алексеенко.

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