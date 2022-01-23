Врач Комаровский прокомментировал народный совет лечить кашель редькой с мёдом

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2022, 19:27 Источник: Доктор Комаровский

фото: pixabay.com

Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал не следовать советам лечить кашель народными средствами, такими как редька с мёдом. Доктор Комаровский объяснил, что кашель обычно появляется у пациентов при ОРВИ и длится примерно 7-10 дней, после чего проходит сам.

Телеведущий написал в своем instagram, что лечение редькой с мёдом или подобными народными средствами, не имеет никакого смысла.

"Но если в эти десять дней вы успеете попринимать сок редьки с медом, то вы, наверное, решите что вылечили кашель соком редьки с медом... Вы должны понимать, что кашель — это не болезнь. Мы сначала должны услышать название болезни. Нет такой болезни, как насморк, кашель, головная боль. Это только симптомы", — пояснил доктор Комаровский.

По его словам, редька с медом не значится ни в одном протоколе лечения. Он порекомендовал вместо таких средств много пить и обеспечить у себя дома чистый прохладный воздух влажностью от 40 до 60 процентов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости