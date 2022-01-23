Президент Федерации еврейских общин Борода призвал активнее ​ вакцинироваться

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23 января 2022, 19:02 Источник: Аргументы недели-Крым

Напомним - 22.01.22 президент федерации еврейских общин Александр БОРОДА сделал чрезвычайное обращение.

«Всеобщая вакцинация — единственный способ сохранить жизни сотням тысяч людей и остановить смертоносную эпидемию. Если у вас нет медицинских противопоказаний, призываю как можно скорее сделать прививку», — сказал БОРОДА на выступлении в еврейском религиозно-культурном центре «Жуковка».

Главный раввин Симферополя Йехезкель ЛАЗАР пояснил сегодня «Аргументам недели – Крым», что «В «Торе» написано – врачу дано разрешение лечить, притом, что Всевышний излечивает». «Врач – это рука Всевышнего»,- уточнил ЛАЗАР и добавил о доверии к врачам и медицине, которые наличествуют у евреев и что призывы к вакцинированию не стоит ни в коем случае игнорировать.

Йехезкель ЛАЗАР выразил абсолютную солидарность со словами президента федерации еврейских общин Александром БОРОДОЙ, уточнив, что это солидарность всего еврейского сообщества Крыма.

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