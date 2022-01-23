Константин Малофеев пообщается с челябинскими журналистами в прямом эфире
23 января 2022, 18:36 Татьяна Михайлова
Предприниматель станет гостем «Большой редакции».
Завтра, 24 января, состоится очередной выпуск «Большой редакции». Гостем этого выпуска станет российский предприниматель, учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Он ответит на вопросы главных редакторов ведущих изданий региона и зрителей трансляции.
Увидеть выпуск можно будет в группах изданий в социальных сетях: «МК — Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск». «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий», а также на канале «Гранада ТВ». Начало трансляции в 10 часов по челябинскому времени.
Добавим, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Партнером проекта выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека.
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