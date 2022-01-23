Президент Эстонии Алар Карис: «Мы сделали все для того, чтобы обеспечить безопасность»

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23 января 2022, 18:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В своем заявлении эстонским СМИ президент Алар Карис сказал: «Мы сделали все для того, чтобы обеспечить нашу безопасность, и чтобы мы не испытывали страх».

"Вчера вечером журналист начал одно свое интервью вопросом "Когда начнется война?"

Это говорит о том, что наши люди обеспокоены. Три кризиса: коронавирус, резкий рост цен на электричество, безопасность — каждый из них добавляет неуверенности, а все вместе они могут даже вызвать страх.

Во время своих зарубежных визитов, включая и последний в Швецию, я ощущал, что обеспокоена на самом деле вся Европа, которая находится в поиске диалога для смягчения напряженности. Но я не знаю ответа на вопрос журналиста. Конечно, я хочу, чтобы дипломатические усилия принесли свои плоды и войны не было. В то же время ситуация вокруг Украины в результате действий России остается крайне напряженной. Надеясь на то, что Россия не начнет новой атаки на Украину, мы в действительности не знаем, что произойдет в ближайшие недели и месяцы. Эстония вместе с союзниками постоянно и внимательно следит за ситуацией, у нас есть для этого глаза и уши, и мы готовы реагировать быстро и точно.

Но я знаю, что Эстония сделала все, чтобы наша безопасность была гарантирована и мы не испытывали страха. Эстония — страна Европейского союза и НАТО. Россия не нападет на Европейский союз и НАТО.

Но требование России "повернуть историю вспять и вернуться в 1997 год, иначе…" — это политическая атака против НАТО. И этой атаке мы уверенно противостоим.

После 1997 года в НАТО вошли Албания, Болгария, Эстония, Хорватия, Литва, Латвия, Черногория, Польша, Северная Македония, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия. 14 государств, почти половина нынешнего состава НАТО.

Возврат истории к 1997 году, т.е. в период до момента расширения НАТО на восток, немыслим, и этого не случится, потому что такого решения НАТО не примет. Это означало бы конец деятельности НАТО, как и Европейского союза, потому что многие страны входят в обе организации. Конечно, за пределами этих союзов есть страны, которые желают развала НАТО и ЕС, действуют во имя этого, угрожают, предъявляют ультиматумы. Не пройдет.

Россия могла бы еще раз задуматься о том, почему эти 14 государств захотели присоединиться к НАТО, почему они увидели в альянсе гарантии своей безопасности и защиты от кого они искали.

Как союзники по НАТО не пытаются диктовать, кто может входить в Организацию договора о коллективной безопасности или как именно они могут обеспечивать свою безопасность, так мы не считаем возможным, чтобы кто-то диктовал, какие страны Европы могут и какие не могут входить в НАТО, и что НАТО может делать для защиты своих союзников. Мы не скрываем, что в результате действий России важно готовиться к укреплению сдерживания России и укрепления оборонительных позиций в восточном крыле альянса, планированием этого мы сейчас вместе с союзниками и занимаемся. Не менее важно поддерживать трансатлантическое единство союзников, чтобы Европа и США проявили единомыслие.

Разумеется, мы вместе с союзниками готовы к диалогу с Россией, если Россия действительно этого хочет и готова, в свою очередь, к разрядке ситуации в Европе. Но, еще раз, мы не будем обсуждать, как разрушить НАТО.

Всячески поддерживаю действия правительства в нынешней ситуации кризиса в сфере безопасности, когда коалиция договорилась о дополнительных шагах по развитию государственной обороны на ближайшие годы. Они укрепят нашу обороноспособность, усилят сдерживание и увеличат вклад Эстонии в коллективную оборону НАТО. Это один из примеров того, как Эстония обеспечивает свою безопасность и безопасность всего НАТО. Надеюсь, что такую политику поддержат все парламентские партии".

"В новогоднем обращении я сказал, что боязнь и страх не помогут решить внутренние или международные проблемы. Повторюсь: Эстония не одна и не останется одна, если мы будем видеть мир вокруг себя, замечать опасности, но также и возможности. И что самое главное — Эстония не бросает своих друзей, когда они нуждаются в помощи", - подвел итог президент Эстонии.

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