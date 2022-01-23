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Министр окружающей среды Латвии продолжает «изгаляться» над народом

, 17:53 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр окружающей среды Латвии продолжает «изгаляться» над народом

Каждый латвийский министр сам решает, сколько ему нужно советников! Разумеется, финансирование идет за счет налогоплательщиков. Нынешний министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Томас Плешс решил «обложить» себя странными советниками… Латвийцы возмущены!

Мое воскресное утро началось с раннего звонка моей подруги-юриста: дама в почтенном возрасте и с громадным жизненным опытом, понимающая всех и вся… Уж не знаю, что с моей приятельницей случилось, но голос ее «срывался» в гневе: «Кто это такой – министр Плешс? «Полуребенок», которого проталкивает этот безумный режим Кариньша-Левитса! Как можно доверять такую серьезную должность совсем неопытному дилетанту, которому даже нет и 30 лет? Чему тогда удивляться? Каков поп, такой и приход! Этот «пацан» продолжает за наши же деньги и над нами изгаляться: набрал кучу советников, но каких? Таких, как и он! Еще моложе. Помнишь, у нас была такая поэтесса, прости, Господи, Даце Рукшане? Так вот она же депутатом стала, а ее дочь, которой всего 23 года вдруг стала советником этого министра! Да посмотри на ее фото??? Только со стаканом и в отвязном виде. Да кто голосовал за ее «придурковатую» мамашу? Что она обещала и кому? Кому дала? Б@ь, что происходит в этой стране?»

Если честно, то я и не знала, кто такой этот Плешс. «Пацан», занял пост министра и сидел тише воды и ниже травы, но! Видать, седалище затекло: никаких «движений» в отношении окружающей среды в Латвии не было, я говорю о действиях, а вот деньги, как я понимаю, списывались справно! Я решила поинтересоваться, а как работает данное министерство и что оно реально делает? Поверьте, мне никто толком объяснить не смог! Я думаю, что и сам министр Плешс с трудом понимает, где он находится! Но зато решил «обложиться» молодыми (почти) «лолитками» с непонятной репутацией, но зато мама депутат-поэтесса! Конечно, не Белла Ахатовна Ахмадулина, но на «безрыбье и рак рыба» - достаточно быть «известной» в очень, очень узком кругу Латвии, так уже поэтесса, сценарист и много, много чего «ещо»! Так дочку этой «чегоещо» посадили на место советника за деньги налогоплательщиков! Оно надо было?

Но тут «подал голос» молодой человек-министр Плешс:

«В офисе Плешса работает 13 человек, в том числе трое внештатных консультантов, не получающих зарплату. Из всех министерств бюро Плешса самое большое. За ним идут министр земледелия Каспар Герхардс (нацблок) с 11 работниками и министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) с 10 работниками.

Количество советников сам Плешс объясняет широкой зоной ответственности министерства. Большинство сотрудников офиса связаны с партией министра (Развитию/ЗА!). Министр подчеркнул, что это не является обязательным условием для работы в его команде. Недавно новым советником министра Плешса стала и 23-летняя Аннемария Рукшане, дочь депутата Сейма Даце Рукшане. По словам министра, на работу он принял ее сам.

 «Госпожа Рукшане занимается вопросами, связанными с коммуникацией в цифровой среде. Должностные обязанности разнообразны и очень обширны. Я точно не смогу перечислить это от А до Я, но человек достаточно занят», - пояснил министр.

Зарплата советника составляет около 2000 евро до вычета налогов, но из деклараций чиновников видно, что можно получать гораздо больше. Например, Мадарс Ласманис (Развитию/ЗА!), советник Плешса и только что ставший мэром Елгавского края, заработал в 2020 году за советы бывшему министру Пуце 58 000 евро в 2020 году.

Плешс объяснил высокую зарплату премиями: «Много работы было потрачено на административно-территориальную реформу, куда вложил много труда и г-н Ласманис, работая как в рабочее время, так и в выходные дни».

По данным министерства, в прошлом году на заработную плату сотрудников офиса Плешса было потрачено почти 350 000 евро, включая налоги.

У нас помощь Герхардсу было потрачено 216 000 евро, а советники Борданса обходятся стране в 292 000 евро.

В Госканцелярии подтвердили, что закон не требует проведения конкурсов на должности советников, министры могут назначать людей по своему усмотрению.

Количество советников также не ограничено. Все зависит от самих министров».

Я просмотрев в интернете фото «лолитки», «хапанула» информацию о ней и подумала: «А это девица в розовом парике и «рабочими» г@и может ответить на элементарный вопрос: аэропорт «Рига» находится вблизи от города, разумеется, жилых домов, магазинов и т.д. Когда взлетают самолеты, то стоит страшнейший шум… Как решить эту проблему?» Пусть ответит, не раздумывая! Хоть мнение выдаст! Какое там! «Умные» депутаты и «цельные» министерства не могли долго решить этот вопрос, пока мой муж-пилот не написал свои предложения одному депутату, который любит взвешивать черепах! И что вы думаете? Это предложение приняли на «ура»! Правда, выдав за свое собственное! Но наша семья не в обиде – все для Латвии-матери! Да и воровать идеи наши некоторые слуги народа ох, как любят! Ешьте не обляпайтесь!

Но, что же думают о новом советнике Плешса Аннемарии (такое имя!) Рукшане?

Мнение из социальных сетей:

«С какой стати у молокососки в 23 года зарплата в 2000 евро? Это издевательство над врачами, учителями, инженерами, продавцами, водителями! Это наглость и грабеж! Лагеря вас ждут!»

«Профессия – латыш! Это самое важное! Недавно мамаша-депутат распиналась, что пора валить из этой Латвии – мол, цены огромные, как жить? Видимо, нашла решение! Пристроила и себя и дочу!»

«Знаете, а Господь говорил – АЗ ВОЗДАМ! Они сами не понимают, как скоро ответ держать придется!»

«Это Плешс сам не знает, чем занимаются его советники. Сам же так сказал! Что она под столом ему делает?»

«Какое у нее образование? Кто скажет? Нет информации»

«Да, в 23 года накопила опыт, чтобы советы давать! Где училась? В школе? В ПТУ?»

«Дармоеды! Разврат латышского чиновничества! Этой стране недолго существовать!»

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