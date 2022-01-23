Министр окружающей среды Латвии продолжает «изгаляться» над народом

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23 января 2022, 17:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Каждый латвийский министр сам решает, сколько ему нужно советников! Разумеется, финансирование идет за счет налогоплательщиков. Нынешний министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Томас Плешс решил «обложить» себя странными советниками… Латвийцы возмущены!

Мое воскресное утро началось с раннего звонка моей подруги-юриста: дама в почтенном возрасте и с громадным жизненным опытом, понимающая всех и вся… Уж не знаю, что с моей приятельницей случилось, но голос ее «срывался» в гневе: «Кто это такой – министр Плешс? «Полуребенок», которого проталкивает этот безумный режим Кариньша-Левитса! Как можно доверять такую серьезную должность совсем неопытному дилетанту, которому даже нет и 30 лет? Чему тогда удивляться? Каков поп, такой и приход! Этот «пацан» продолжает за наши же деньги и над нами изгаляться: набрал кучу советников, но каких? Таких, как и он! Еще моложе. Помнишь, у нас была такая поэтесса, прости, Господи, Даце Рукшане? Так вот она же депутатом стала, а ее дочь, которой всего 23 года вдруг стала советником этого министра! Да посмотри на ее фото??? Только со стаканом и в отвязном виде. Да кто голосовал за ее «придурковатую» мамашу? Что она обещала и кому? Кому дала? Б@ь, что происходит в этой стране?»

Если честно, то я и не знала, кто такой этот Плешс. «Пацан», занял пост министра и сидел тише воды и ниже травы, но! Видать, седалище затекло: никаких «движений» в отношении окружающей среды в Латвии не было, я говорю о действиях, а вот деньги, как я понимаю, списывались справно! Я решила поинтересоваться, а как работает данное министерство и что оно реально делает? Поверьте, мне никто толком объяснить не смог! Я думаю, что и сам министр Плешс с трудом понимает, где он находится! Но зато решил «обложиться» молодыми (почти) «лолитками» с непонятной репутацией, но зато мама депутат-поэтесса! Конечно, не Белла Ахатовна Ахмадулина, но на «безрыбье и рак рыба» - достаточно быть «известной» в очень, очень узком кругу Латвии, так уже поэтесса, сценарист и много, много чего «ещо»! Так дочку этой «чегоещо» посадили на место советника за деньги налогоплательщиков! Оно надо было?

Но тут «подал голос» молодой человек-министр Плешс:

«В офисе Плешса работает 13 человек, в том числе трое внештатных консультантов, не получающих зарплату. Из всех министерств бюро Плешса самое большое. За ним идут министр земледелия Каспар Герхардс (нацблок) с 11 работниками и министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) с 10 работниками.

Количество советников сам Плешс объясняет широкой зоной ответственности министерства. Большинство сотрудников офиса связаны с партией министра (Развитию/ЗА!). Министр подчеркнул, что это не является обязательным условием для работы в его команде. Недавно новым советником министра Плешса стала и 23-летняя Аннемария Рукшане, дочь депутата Сейма Даце Рукшане. По словам министра, на работу он принял ее сам.

«Госпожа Рукшане занимается вопросами, связанными с коммуникацией в цифровой среде. Должностные обязанности разнообразны и очень обширны. Я точно не смогу перечислить это от А до Я, но человек достаточно занят», - пояснил министр.

Зарплата советника составляет около 2000 евро до вычета налогов, но из деклараций чиновников видно, что можно получать гораздо больше. Например, Мадарс Ласманис (Развитию/ЗА!), советник Плешса и только что ставший мэром Елгавского края, заработал в 2020 году за советы бывшему министру Пуце 58 000 евро в 2020 году.

Плешс объяснил высокую зарплату премиями: «Много работы было потрачено на административно-территориальную реформу, куда вложил много труда и г-н Ласманис, работая как в рабочее время, так и в выходные дни».

По данным министерства, в прошлом году на заработную плату сотрудников офиса Плешса было потрачено почти 350 000 евро, включая налоги.

У нас помощь Герхардсу было потрачено 216 000 евро, а советники Борданса обходятся стране в 292 000 евро.

В Госканцелярии подтвердили, что закон не требует проведения конкурсов на должности советников, министры могут назначать людей по своему усмотрению.

Количество советников также не ограничено. Все зависит от самих министров».

Я просмотрев в интернете фото «лолитки», «хапанула» информацию о ней и подумала: «А это девица в розовом парике и «рабочими» г@и может ответить на элементарный вопрос: аэропорт «Рига» находится вблизи от города, разумеется, жилых домов, магазинов и т.д. Когда взлетают самолеты, то стоит страшнейший шум… Как решить эту проблему?» Пусть ответит, не раздумывая! Хоть мнение выдаст! Какое там! «Умные» депутаты и «цельные» министерства не могли долго решить этот вопрос, пока мой муж-пилот не написал свои предложения одному депутату, который любит взвешивать черепах! И что вы думаете? Это предложение приняли на «ура»! Правда, выдав за свое собственное! Но наша семья не в обиде – все для Латвии-матери! Да и воровать идеи наши некоторые слуги народа ох, как любят! Ешьте не обляпайтесь!

Но, что же думают о новом советнике Плешса Аннемарии (такое имя!) Рукшане?

Мнение из социальных сетей:

«С какой стати у молокососки в 23 года зарплата в 2000 евро? Это издевательство над врачами, учителями, инженерами, продавцами, водителями! Это наглость и грабеж! Лагеря вас ждут!»

«Профессия – латыш! Это самое важное! Недавно мамаша-депутат распиналась, что пора валить из этой Латвии – мол, цены огромные, как жить? Видимо, нашла решение! Пристроила и себя и дочу!»

«Знаете, а Господь говорил – АЗ ВОЗДАМ! Они сами не понимают, как скоро ответ держать придется!»

«Это Плешс сам не знает, чем занимаются его советники. Сам же так сказал! Что она под столом ему делает?»

«Какое у нее образование? Кто скажет? Нет информации»

«Да, в 23 года накопила опыт, чтобы советы давать! Где училась? В школе? В ПТУ?»

«Дармоеды! Разврат латышского чиновничества! Этой стране недолго существовать!»

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