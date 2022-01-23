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Сенатор, врач Владимир Круглый: искусственное происхождение коронавируса не подтверждено, но исключать теорию не стоит

, 17:36 Источник: Говорит Москва

Сенатор, врач Владимир Круглый: искусственное происхождение коронавируса не подтверждено, но исключать теорию не стоит
Владимир Круглый, Federation Council of Russia, globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал мнение главного инфекциониста ФМБА Владимира Никифорова о происхождении коронавируса.

Никифоров в интервью радиостанции «Говорит Москва» выразил стою точку зрения о том, что сделать искусственный вирус в лаборатории несложно. По его словам, технологии, благодаря которым сегодня выпускают препараты для лечения больных, могут попасть к «идиотам», готовым профинансировать создание опасных патогенов.

Сенатор Владимир Круглый пояснил, что в настоящее время официальных доказательств того, что к созданию коронавируса приложили руку какие-то лаборатории, нет. Он не исключил, что теоретически это возможно. «Я не думаю, что мы сейчас должны говорить о том, кто это сделал, кто за этим стоит и кому это выгодно, поэтому, я думаю, что это конспирологические версии», - отметил Круглый.

Врач напомнил про спецкомиссию ВОЗ, которая с этой целью ездила в Китай, но поездка оказалась безрезультатной.

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