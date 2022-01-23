Сенатор, врач Владимир Круглый: искусственное происхождение коронавируса не подтверждено, но исключать теорию не стоит

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23 января 2022, 17:36 Источник: Говорит Москва

Владимир Круглый, Federation Council of Russia, globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал мнение главного инфекциониста ФМБА Владимира Никифорова о происхождении коронавируса.

Никифоров в интервью радиостанции «Говорит Москва» выразил стою точку зрения о том, что сделать искусственный вирус в лаборатории несложно. По его словам, технологии, благодаря которым сегодня выпускают препараты для лечения больных, могут попасть к «идиотам», готовым профинансировать создание опасных патогенов.

Сенатор Владимир Круглый пояснил, что в настоящее время официальных доказательств того, что к созданию коронавируса приложили руку какие-то лаборатории, нет. Он не исключил, что теоретически это возможно. «Я не думаю, что мы сейчас должны говорить о том, кто это сделал, кто за этим стоит и кому это выгодно, поэтому, я думаю, что это конспирологические версии», - отметил Круглый.

Врач напомнил про спецкомиссию ВОЗ, которая с этой целью ездила в Китай, но поездка оказалась безрезультатной.

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