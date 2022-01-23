Российские биатлонисты Бабиков, Серохвостов, Логинов и Латыпов завоевали серебро в эстафете на этапе Кубке мира в Антхольце

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23 января 2022, 16:59

Антон Бабиков, фото vk.com/antonbabikov

Мужская сборная России в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в воскресенье завоевала серебряные медали в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Российские биатлонисты уступили победителям эстафеты команде Норвегии 1 минуту 57,2 секунды. На третьем месте - команда Германии.

В Италии на этом турнире 23 января состоится женский масс-старт. Гонка стартует в 17:15 мск.

Биатлонисты готовятся к Олимпийским играм. Зимняя Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщил, что российские биатлонисты выйдут на первую тренировку на олимпийской трассе в Китае в день прибытия в Пекин 27 января. Сборная России вылетит из Москвы в Пекин 26 января.

Первая биатлонная гонка состоится 5 февраля (смешанная эстафета). В рамках Олимпиады биатлонисты разыграют 11 комплектов наград: по пять среди мужчин и женщин и один в смешанном виде,- сообщает RT.

Назван состав сборной России по биатлону на зимние Олимпийские игры.

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