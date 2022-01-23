Челябинские родители стали чаще искать няню для детей
23 января 2022, 16:36 Анна Семенова
Спрос на таких специалистов вырос на 65%.
Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги». В целом по стране услуги нянь стали на 57% более востребованными, а в Челябинской области спрос увеличился на 65%.
Однако условия приема на работу с детьми довольно суровые: люди хотят видеть специалиста с высшим педагогическим или психологическим образованием, а также с опытом работы в школе или детском саду. Стоимость услуг зависит не только от стажа и дипломов, но и от запросов родителей. Например, если необходимо не просто сидеть с ребенком дома, но и провожать в школу и на секцию, цена няни будет выше.
Как отмечают эксперты, сегодня мамы и папы предпочитают почасовые приходы нянь, а не на целый день.
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