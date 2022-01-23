В Краснодаре образовались сугробы, снегом засыпано все черноморское побережье Кавказа

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23 января 2022, 16:35

Снегопад 22 января в Новороссийске, фото: АН

Снегом засыпано все черноморское побережье Кавказа. Жители Новороссийска в субботу сообщили, что утром в городе образовались сугробы, но снег таял. В Краснодаре в воскресенье зафиксирована рекордная высота снежного покрова.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что "за минувшие сутки на Кубани зафиксировано аномальное количество осадков, а в Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений - 41 сантиметр.

Как прогнозируют синоптики, в ближайшие сутки на юге РФ будет властвовать циклон, снегопады продолжатся.

По данным учреждения "Черноморье", из-за снегопадов происходят оползни на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией. На территории Национального парка на проезжую часть упали восемь деревьев. Два упавших дерева повредили линии электропередачи.

Ликвидацией последствий схода оползней и восстановление движения по федеральным трассам занимаются ГАИ и специалисты компании "Россети".

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