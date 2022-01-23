Первого российского чемпиона промоушена UFC Олега Тактарова избили в Мексике в отеле

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23 января 2022, 15:35

Олег Тактаров, фото: Alexander Chernykh, globallookpress.com

Первого российского чемпиона промоушена UFC, актёра Олега Тактарова несколько человек избили в Мексике в отеле. Журналист Александр Лютиков в своем Telegram-канале написал об избиении Тактарова.

Лютиков пишет, что россиянин заступился за девушку, у которой возник спор с охраной отеля.

Журналист опубликовал видео с Тактаровым, который рассказал, что ударили его сзади, по голове, как он думает, бейсбольной битой. В результате - внутренняя гематом. По словам бывшего чемпиона UFC ему заломили руки и надели наручники, застегнули их за спиной, леской стягивали ноги.

"Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках, которые на мне были надеты. Думал, что я умру. Не хватало воздуха", — цитируют Тактарова спортивные СМИ.

Избивать Тактарова начали после того, как он попросил "не терроризировать людей", предъявлять все претензии к нему.

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