В Челябинской области дата 22.02.2022 вызвала ажиотаж в ЗАГСах

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23 января 2022, 13:35 Анна Семенова

Люди верят в магию цифр. Фото: госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области

Зеркальные даты всегда пользуются большой популярностью.

Очереди в ЗАГС образуются в Челябинске не только летом, но и в дни, выпадающие на красивые даты. Молодые люди гонятся за красивыми цифрами, веря в их магическую силу.

В 2022 году ажиотаж возник вокруг 22 февраля. Желающих вступить в брак не пугает даже холодная погода и сугробы за окном. Регистраторы подлили масла в огонь, сообщив, что дата еще и совпадает с 22 лунным днем, а день недели – второй, то есть вторник.

Глава Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих рассказала, что заявку на бракосочетание подали уже 409 пар, 118 из них – челябинцы.

Удобно, что сейчас не нужно занимать место у дверей ЗАГСа с ночи, достаточно иметь личный кабинет на портале Госуслуг.

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