В Башкирии работники отделения скорой помощи заявили, что их «предел достигнут», и намерены объявить «итальянскую забастовку»

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22 января 2022, 17:27 Источник: "Такие дела"

Скорая помощь, Dmitry Golubovich/globallook.com

Сотрудники отделения скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии намерены объявить «итальянскую забастовку» из-за перегруженности, дефицита кадров и низких зарплат, сообщает издание «Такие дела».

В ходе забастовки медики намерены исполнять все свои должностные обязанности, но исключительно в рамках установленных правил: отказаться от совместительства и выезжать на вызовы только в укомплектованных бригадах. Соответствующее предупреждение направлено главврачу больницы, главе республики Радию Хабирову, министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину, министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, а также в местную прокуратуру и администрацию Ишимбайского района.

По словам и. о. заведующего отделением скорой помощи Рамиля Разяпова, сейчас на вызовы выезжает один фельдшер, тогда как их должно быть два. Вместо положенных десяти бригад на смену выходит лишь пять. Несмотря на высокую нагрузку на медиков во время пандемии, зарплаты им не повышают.

«Мы устали выносить такое неподобающее отношение к себе со стороны как руководства нашего учреждения, так и регионального минздрава. Мы все — фанаты своей работы, даже в тяжелое время пандемии, когда действительно хочется все бросить и уйти, мы, стиснув зубы, продолжаем добросовестно выполнять свои обязанности, лечим наших пациентов, мы не имеем морального права оставлять людей в беде. Но всему есть предел, и наш предел уже достигнут», — заявил Разяпов.

Забастовку работники «скорой» намерены начать с 4 февраля, если руководство больницы и власти не выполнят их требования.

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