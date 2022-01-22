В Петербурге после ночного рейда полиции по QR-кодам закрыли 20 заведений общепита

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22 января 2022, 15:55 Источник: Znak.com

Объявление в пекарне Санкт-Петербурга, Maksim Konstantinov/globallook.com

Работа 20 заведений общепита Санкт-Петербурга была приостановлена после рейда полиции, во время которого проверяли исполнение распоряжения местных властей о QR-кодах, сообщила пресс-служба СКР.

Рейд прошел в ночь на 22 декабря при силовой поддержке Росгвардии. Ни в одном из закрытых по его итогам заведении у посетителей, вопреки действующим в городе санитарно-эпидемиологическим правилам, не спрашивали QR-коды.

«Выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей, в результате чего в отношении юридических лиц составлено 32 протокола об административных правонарушениях. Деятельность вышеуказанных заведений временно приостановлена», — говорится в сообщении СКР.

Полиция изъяла в заведениях, где были обнаружены нарушения, мобильные телефоны, компьютеры, видеорегистраторы, кассовые аппараты и финансово-хозяйственную документацию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 150 баров и ресторанов присоединились к акции против введения в заведения общепита системы пропусков по QR-кодам.

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