Во МХАТе крупный скандал: директор обвинил главбуха в хищении

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22 января 2022, 12:03 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

МХАТ имени Горького сейчас переживает не лучшие времена. Всему виной – крупный скандал, связанный с финансовыми хищениями. В преступлении подозревается главный бухгалтер театра – Галина Гетьман. Новый гендиректор учреждения Владимир Кехман обвиняет её в масштабном хищении. Недостача более 4.2 миллионов рублей была выявлена во время инвентаризации. Инициатором её проведения был как раз господин Кехман, который озаботился не только странностями с капремонтом здания, но и финансовыми делами организации. По его словам, буквально с первых дней начавшейся в декабре проверки Галина Гетьман отказывалась предоставлять все нужные документы.



Проработавшая в театре более 7 лет женщина была уволена. После этого, в сейфе её служебного кабинета и вскрылось отсутствие денег. При этом, во время разговора с Кехманом, Галина отказалась вернуть деньги и даже заявила, что готова идти за решётку. По заявлению гендиректора, Главное следственное управление МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту растраты денежных средств в особо крупном размере. После возбуждения дела Гетьман написала заявление на имя Владимира Кехмана и призналась, что она присвоила на личные нужды эти 4 миллиона рублей. Ещё через несколько дней она осознала свою вину и явилась в полицию. Но ходатайствовать об аресте следствие не стало. Ограничились подпиской о невыезде.



Впрочем, деньги Гетьман так и не вернула. Как она это сделает – пока неизвестно. Господин Кехман признаётся, что никогда ещё не сталкивался со столь крупными финансовыми нарушениями. Для него это настоящий шок, как в общем-то и для всей администрации театра.





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