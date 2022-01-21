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Эксперт в области кибербезопасности Олег Седов назвал лучший способ хранить пароли

, 23:00

Эксперт в области кибербезопасности Олег Седов назвал лучший способ хранить пароли
pixabay.com

Эксперт по кибербезопасности Олег Седов поделился с «Вечерней Москвой» советом, как лучше хранить пароли.

Что точно не рекомендуют, так это хранить пароли от социальных сетей на бумажных носителях или в заметках телефона. Эксперт утверждает, что пользоваться специальными сервисами гораздо безопаснее.

Это позволит им самостоятельно генерироваться и обновляться. Поэтому пользователю остается лишь придумать одну надежную комбинацию для входа в систему и не забывать регулярно копировать сгенерированные надежные пароли.

«На бумажном носителе хранить пароли не рекомендую: там они теряются и исчезают. Менеджер паролей — вещь более-менее надежная. Но пароль от него должен быть самым надежным и самым трепетно охраняемым. Он — единственный подвергается риску. Все остальные можно забыть и просто копипастить», — поделился Седов.

Эксперт уверяет, пользоваться лучше платными сервисами, так как они дают гарантии стабильности и заботятся о персональных данных пользователей.

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