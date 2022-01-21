Нутрициолог Анна Кугук подсказала способ уничтожения морщин

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21 января 2022, 22:56

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Как убрать морщины и сохранить кожу мягкой и нежной сообщила «Вечерней Москве» тренер по омоложению, бьюти-нутрициолог Анна.



При смешивании ложки ромашкового отвара с шалфеем и сушеного шиповника, после получасового остужения, нужно подвергнуть заморозке, что поможет стандартной, нормальной коже выглядеть свежее и моложе.



Для сухой кожи лучше использовать лед из сока тертого огурца, винограда или киви.



«Сварите крепкий кофе, разлейте в формы и замораживайте. Летом используйте для ледяных кусочков клубничный или арбузный сок. Он великолепно подходит для покрова кожи и придает свежесть и тонус» — советует эксперт. После протирки через 20 минут нужно смыть все прохладной водой.



Что делать, если кожа жирная? В помощь кубики из сока или цедры цитрусовых, разбавленный зеленым чаем с мятой 1/3. Календула же поможет избавиться от прыщей. Ложку растения нужно залить водой и прокипятить.

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