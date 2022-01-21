Президент Латвии извинился за свои действия перед народом

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21 января 2022, 22:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: президент Эгилс Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс выразил сожаление и принес свои извинения за то, что 20 января, когда присутствовал на открытии памятника, где исполняли гимн страны, не снял шляпу.



Закон о государственном гимне Латвии (статья 5) предусматривает, что присутствующие на публичных мероприятиях во время исполнения государственного гимна страны должны встать, мужчины снимают головные уборы, а лица в национальной форме должны действовать в соответствии с уставом.



Г-н президент Латвии, участвуя в публичном мероприятии 20 января, не снял головной убор. Разумеется, это очень возмутило латвийцев, для которых государственный гимн – святыня! Очередной скандал в маленькой Латвии!



Как мог президент страны не знать такие элементарные вещи? Забыл? Возможно, не захотел или расстроился после того, как латвийцы публично освистали главу Латвии? Человеческий фактор? Такие вопросы задают латвийцы, а извинения президента Левитса не удовлетворили большую часть населения страны.



Мнение латвийцев из социальных сетей:



«Это показывает неуважение к народу! Как он не знал? А, где его пресс-служба? Понятно, что иностранцу «фиолетово» и на гимн, и на людей. Что мы сейчас обсуждаем? Его извинения? Он совершил действие! Это обсуждайте!»



«Интересно, а если набить морду ему или бросить яйцо в лица, а потом извиниться…»



«С чего это вы решили, что это ваш Левитс? И почему он должен шляпу снимать? Ребе Левит шапки ни перед кем не ломали – у них это не принято!»



«Какой позор! О людей ноги вытирает!»



«Вы забыли о его национальности? Еврей из Германии. Он всегда будет в шляпе, даже на горшке! Это его родное! Он «положил» на латышей, на русских… Вы не видите, что черты его национальности при власти, как проявляются?»



«Евреи кипы даже за столом не снимают. Выбрали? Вот и терпите! Не могли латыша? Когда это латыши евреев любили? Вот за такие «закидоны».



«Он показал Латвии ее место! Понимает, что после выборов не задержиться – «вынесут» из дворца!»



«Левит, уезжай ты к себе на родину! В Израиль можешь… мы проводим!»



«Нечего шуметь! Это его привычка – он привык снимать шляпу под другую мелодию… А тут – «на колени, чернь!»



«В святой шаббат шляпы снимают только гои. Каждый кашерный поц имеет таки право прикрывать песи от возможных осадков. А потом извинился… Таки «шо»? Дело же сделано! Мы не хотим пока уезжать – тут кормят отлично! Можно и извиниться!»



«Оштрафовать! Это не президент, а сплошное еврейское посмешище из латвийского хутора!»



«Стыд! Позор! Левит, вам пока говорят, чтобы вы покинули Латвию! Вернее, свистят уже! Вы чего дожидаетесь? Когда приказ армии будете отдавать, чтобы стреляли в людей! Никто не сомневается, что вы на это способны! И будете делать это «за спиной», чужими руками… Это ваше национальное нутро!»

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