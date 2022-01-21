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Специалист Алексей Гержик рассказал о восстановительных работах

, 22:51

Специалист Алексей Гержик рассказал о восстановительных работах
pixabay.com

На 600 искусственных сооружений в Московской области были проведены восстановительные работы, сообщает «Подмосковье сегодня».

В пятницу на региональном Минтрансе подвели итоге за прошлый год: «В 2021 году в рамках планово-предупредительного ремонта на 582 искусственных сооружениях, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, были выполнены локальные восстановительные работы»,- сообщается в тексте.

Глава ведомства Алексей Гержик уведомляет о том, Мосавтодор отремонтировал мосты, путепроводы, водопропускные трубы, надземные и подземные переходы в 22 городских округах.

«Предупредительные работы позволяют устранить незначительные повреждения сооружений и при небольших затратах продлить срок службы объектов. Ежегодно силами подрядных организаций выполняется плановый ремонт порядка 10% объектов»,- комментирует Гержик.

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