Специалист Алексей Гержик рассказал о восстановительных работах

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21 января 2022, 22:51

pixabay.com

На 600 искусственных сооружений в Московской области были проведены восстановительные работы, сообщает «Подмосковье сегодня».



В пятницу на региональном Минтрансе подвели итоге за прошлый год: «В 2021 году в рамках планово-предупредительного ремонта на 582 искусственных сооружениях, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, были выполнены локальные восстановительные работы»,- сообщается в тексте.



Глава ведомства Алексей Гержик уведомляет о том, Мосавтодор отремонтировал мосты, путепроводы, водопропускные трубы, надземные и подземные переходы в 22 городских округах.



«Предупредительные работы позволяют устранить незначительные повреждения сооружений и при небольших затратах продлить срок службы объектов. Ежегодно силами подрядных организаций выполняется плановый ремонт порядка 10% объектов»,- комментирует Гержик.

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