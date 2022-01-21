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Подозреваемых в лжеминировании школьников задержали в Красноярске

, 22:47

Подозреваемых в лжеминировании школьников задержали в Красноярске
pixabay.com

В Красноярске задержали несколько школьников, которые решили поиграть в минеров, сообщает Readovka.news.

Следствие выдвинуло версию, что именно они рассылали письма, сообщающие о минировании, в учебные заведения.

В сообщениях также содержалась информация о заминировании и других зданий, например вокзалов и детских садов.
В ходе допроса школьники признались, что просто шутили и никакого заказчика они не имеют.

Ряд СМИ сообщает о том, что на подростков удалось выйти по электронной почте, с которой совершалась рассылка, но ведомства данную информацию официально никак не комментируют.

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