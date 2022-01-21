Подозреваемых в лжеминировании школьников задержали в Красноярске
21 января 2022, 22:47
В Красноярске задержали несколько школьников, которые решили поиграть в минеров, сообщает Readovka.news.
Следствие выдвинуло версию, что именно они рассылали письма, сообщающие о минировании, в учебные заведения.
В сообщениях также содержалась информация о заминировании и других зданий, например вокзалов и детских садов. В ходе допроса школьники признались, что просто шутили и никакого заказчика они не имеют.
Ряд СМИ сообщает о том, что на подростков удалось выйти по электронной почте, с которой совершалась рассылка, но ведомства данную информацию официально никак не комментируют.
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