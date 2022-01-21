Подозреваемых в лжеминировании школьников задержали в Красноярске

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2022, 22:47

pixabay.com

В Красноярске задержали несколько школьников, которые решили поиграть в минеров, сообщает Readovka.news.



Следствие выдвинуло версию, что именно они рассылали письма, сообщающие о минировании, в учебные заведения.



В сообщениях также содержалась информация о заминировании и других зданий, например вокзалов и детских садов.

В ходе допроса школьники признались, что просто шутили и никакого заказчика они не имеют.



Ряд СМИ сообщает о том, что на подростков удалось выйти по электронной почте, с которой совершалась рассылка, но ведомства данную информацию официально никак не комментируют.

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