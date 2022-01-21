Латвийский журналист публично назвал президента страны и министра юстиции – пигмеями, которые помочились на прах

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21 января 2022, 22:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

И вновь Латвию охватил скандал: на открытии памятника латвийскому борцу за независимость, как его называют нацпатриоты, Гунару Астре, жители освистали президента Эгилса Левитса и министра юстиции Яниса Борданса. Более того, г-н министр назвал людей «прислужниками оккупантов» и бежал от народного возмущения.



Совершенно очевидно, что данное происшествие не осталось «в тени»: латвийцы высказывают свое возмущение в социальных сетях, пишут в СМИ, выкладывают фото, видео.



Ужасно, когда ты видишь министра, который «бежит» от встретивших его рижан. Понятно, что люди были возмущены, когда их публично назвали «оккупантами». Это было после того, как латвийцы освистали выступление президента и министра юстиции. Разумеется, канцелярия президента и пресс-служба министра юстиции, попытались представить «шумных людей», как противники вакцинации, и «небольшая группа», но это совершенно не так: была и видела! Свистели хорошо и много! Не все, конечно – были реальные патриоты Гунара Астры… в основном пожилые люди. Дело в том, что латвийцы устали от бессовестного поведения правительства, непомерных цен на коммунальные услуги, газ, свет и, конечно, боятся наступающего голода! А в это время, увы, правительство повышает себе зарплаты, не считается с мнением народа, пристраивает своих родственников на хорошие посты (не стесняясь рассказывая об этом), устраивают вечеринки в Сейме, а людям говорят – терпите! Народ устал от бездарного, вороватого и иностранного правительства! А в завершении, латышей еще и записали в «оккупанты». И кто? Министр юстиции г-н Борданс! А вот когда латвийцы решили спросить министра юстиции, а почему же он так с ними и высказать свое мнение, то г-н Борданс не стал слушать народ, а пустился в «бега». Мерзко, позорно и неуважительно!





Не заставил себя ждать и латвийский публицист Лато Лапса, который назвал президента Латвии и министра юстиции – пигмеями, которые помочились на прах Гунара Астры:



«Сравнение не слишком точное. В Конго пигмеи невелики только ростом, а наши невелики и внутри – из той породы кусков мусора, которые в последние пару лет доказали, что им можно все, до чего они дотянутся. В этот раз они помочились на мертвого великана.



Не одному, ни второму доморощенным пигмеям – ни Эгилсу Левитсу, ни Янису Бордансу – скорее всего, даже в голову не придёт, что трудно представить себе что-либо более непристойное и более грязное, чем их участие в открытии памятника Гунару Астре. С этим рядом не стояло даже демонстративное не снятие шляпы Левитсом во время исполнения гимна „Dievs svētī Latviju”.



Если кто забыл, Гунарс Астра был человеком, который отстаивал и в конечном итоге погиб за право человека быть свободным в своих действиях, в своих словах и в своих мнениях. Он выступил против деспотического режима, который лишил людей этого права под предлогом интересов советского народа и общества.





А наши два пигмея относятся к той шайке, которая уже два года - но на самом деле гораздо дольше, просто это было не так заметно - делает все возможное, чтобы снова лишить людей права быть свободными в своих действиях, в своих словах и в своих взглядах.



Вы хорошо знаете о чем идет речь – от заявлений самозванца Левитса о том, что права индивида не имеют особого значения до попыток фашистика Яниса Борданса закрыть в тюрьмах тех, кто вздумает распространять «неправильную» правду.



Для брата Гунарса Астры вход на сегодняшнее мероприятие был закрыт, потому что он не отвечал правилам этих карликов – не был вакцинирован. Нужна ли еще более яркая иллюстрация тому, насколько противоположны идеалам Гунарса Астры делам наших пигмеев.



Кроме того, не будет преувеличением сказать, что в силу введенных Бордансом поправок к Уголовному кодексу, за «распространение неверной информации» и «нарушение общественного порядка» за решёткой оказался бы и сам Гунарс Астра.



По сути, сегодняшняя попытка двух пигмеев взобраться на прах великана была сравнима, например, с ситуацией, как если бы Ромуальд Вонсович, бывший советский коллаборационист, а ныне взлелеянный член "красной" прокуратуры, произнес бы речь на открытии памятника людям, которых он приговорил к смерти в годы своей работы советским судьей.



Попытка провалилась.





Кажется, оба не были готовы к тому, что люди, которых можно так спокойно обкрадывать, прижимать и управлять ими, вдруг возьмут и станут публично возражать, когда пигмеи станут покушаться на святое и, так сказать, жарить шашлыки на Братском кладбище.



Пигмеев освистали так неожиданно для них, что большой мастер «эээ» обернулся, а фашистик заявил, что "приспешники оккупантов хотят сорвать мероприятие, за которое боролся и погиб Гунарс Астра".



Да, именно так, и не удивляйтесь: в умах этих государственных дегенератов все настолько искажено, что они явно убеждены, что Гунарс Астра погиб не за свои идеалы, а чтобы дать им возможность помочиться на его прах и достижения, до конца противостоя таким, как они.



Думаю, что не будет преувеличением также предположить, что в этот очень важный момент чаши весов можно было сместить как в одну, так и в другую сторону.



Как и в советские времена, мы уже можем прочитать призывы наших современных комсомольских лидеров разобраться с протестующими "павианами", а пропагандистская машина государственных СМИ уже работает полным ходом, сообщая о том, как "противники вакцинации сегодня пытались сорвать праздничное мероприятие на открытии памятника борцу за свободу Гунару Астре".



Если сейчас на эти призывы не будет дан достаточно четкий и сильный отпор, карлики поймут, что их удушающая машина репрессивного беззакония может продолжать ехать беспрепятственно.



Публичный призыв вечно голодного стяжателя Ансиса Пуполса разобраться с "нарушителями общественного порядка", несомненно, лишь зондирование настроения - ясно, что за ним стоит готовность бордансов и всегда готовых на все рупоров фабриковать уголовные дела против сегодняшних свистунов по уже существующим статьям.



Но есть и другая возможность. Я не знаю, верил ли Гунарс Астра на самом деле в то, что это время пройдёт как страшный сон, но он, по крайней мере чётко и громко заявлял, что верит в это. И у этого времени есть все шансы пройти, вместе со всеми бордансами, левитсами и прочими пигмеями, и сегодняшнее освистание могло бы стать первым шагом на пути этого процесса".



Понятно, что у публициста свое мнение о патриоте. У меня другие патриоты и приоритеты – я не пойду возлагать цветы к этому памятнику. Для меня г-н Гунарс – неуживчивый человек и разрушитель, а не созидатель: протестовал против бесплатного газа, практически бесплатного электричества, воды, отопления, квартир, медицины и т.д. А его знакомство с иностранными дипломатами в советское время и, видимо, «слив» информации, увы, вызывают негативные чувства. Ясно, что из «мученика советских застенков» сегодня нацпатриоты хотят сделать героя… Но мне это не глянется. Бог с ними!



Речь идет о другом: смелости латвийцев!



Мнение людей:



«Борданс – министр, который бежит от народа! Позор!»



«Почему государственный человек так стравливает людей?»



«Как обозвать народ, то так и доволен, а как получить «обратную связь» - в кусты!»



«Стравливать людей – любимый метод наших политиков! Как русских обзывали оккупантами – ничего, а как латышей – позор! Видимо, конец этой страны близок! Покажут вам союзники «кузькину мать» скоро! Так в ноги кинетесь дяди Володе, и его ботинки засверкают!»



«Трусливый. Если американцы оставят Латвию, то он первый будет цепляться за шасси самолета!»



«Надо было не свистеть, а яйца кидать!»



«Видали наших обиженных политиков? Борданс с лицом побитого мышонка, Ринкевич, который ищет себя голым в темноте, Домбрава и Пабрикс с приступами «шизофрении», Павлютс – министр, желающий снятся в порно… И только иностранцы премьер и президент чувствуют себя отлично в этом бардаке».



Как не вспомнить слова Маэстро Раймонда Паулса: «Уйдите с достоинством».

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