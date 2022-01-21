В Подмосковье за неделю не выявили случаев загрязнения воздуха
21 января 2022, 22:41
Как пишет "Подмосковье Сегодня", по сообщениям в пресс-службе Минэкологии области, за неделю в регионе не выявили случаев загрязнения атмосферного воздуха.
С понедельника передвижные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили четырнадцать выездов. Маршруты которых составляются на основании обращений жителей, а также через промышленные предприятия, которые осуществляют выбросы.
За неделю пробы отобрали в пятидесяти пяти точках и провели измерения по двадцати основным загрязняющим веществам. Содержание загрязняющих веществ держится на уровне до 0,9 ПДК, превышений не выявили.
Только в одном месте содержание оксида азота зафиксировали на уровне 1 ПДК — в Королеве, что может объясняться воздействием выбросов автомобилей.
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