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В Подмосковье за неделю не выявили случаев загрязнения воздуха

, 22:41

В Подмосковье за неделю не выявили случаев загрязнения воздуха
pixabay.com

Как пишет "Подмосковье Сегодня", по сообщениям в пресс-службе Минэкологии области, за неделю в регионе не выявили случаев загрязнения атмосферного воздуха.

С понедельника передвижные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили четырнадцать выездов. Маршруты которых составляются на основании обращений жителей, а также через промышленные предприятия, которые осуществляют выбросы.

За неделю пробы отобрали в пятидесяти пяти точках и провели измерения по двадцати основным загрязняющим веществам. Содержание загрязняющих веществ держится на уровне до 0,9 ПДК, превышений не выявили.

Только в одном месте содержание оксида азота зафиксировали на уровне 1 ПДК — в Королеве, что может объясняться воздействием выбросов автомобилей.

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