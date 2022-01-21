Россия бесплатно отняла гражданство у «латышского побирушки»

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21 января 2022, 21:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Несколько месяцев обратно в латвийских социальных сетях появилась «просьба» от некого Мартиньша (Мартина) Левушканса, так он себя представил, о том, что он хочет отказаться от российского гражданства, но не может оплатить консульский сбор в размере 153 евро.

Предприимчивый молодой человек просил истинных патриотов Латвии помочь ему – собрать необходимую сумму. Он объяснял спутанно, что родился в Сибири, но приехал в Латвию, потому как его тянуло на родину предков, и он хочет служить своей стране! Как я понимаю, в любых «вариантах»!

Многие латвийцы иронично отнеслись к данной просьбе: студент Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, который «занимается» политикой, увы, не может заработать 153 евро? Действительно, странно! Большинство студентов подрабатывают в Латвии, чтобы оплатить учебу, прокормить себя и даже помочь близким… Устроиться дворником, грузчиком, дежурным, официантом и т.д. – нет проблем. Конечно, многие жители Латвии посчитали его пост, как обычный пиар и нежелание работать. Видимо, ушлый молодой человек уже готовит себя политиком, чтобы есть, пить, славно справлять нужду (после обильного застолья) за счет латвийцев. А то, что ради выгоды и сладкой жизни (если будет) разбрасываться гражданством, видимо, в крови у молодого человека… Чуть позже выскажу свое мнение!

Итак, как только о таком «прошении» «левушкана» узнало Генеральное консульство России в Лиепае, проблема его была решена! Прекрасно и с тонкой иронией заявили об этом работники консульства:

«Как только о таком сборе узнало Генеральное консульство России в Лиепае, проблема Мартиньша была решена». И, как иронично заметили работники консульства на своей странице в Facebook, - "с большим удовольствием".

"Генеральное консульство России в Лиепае, учитывая жизненную позицию и сложное материальное положение Мартина Павловича Л., который не имеет возможности самостоятельно оплатить в соответствии с тарифом сборы за консульские услуги, связанные с выходом из гражданства Российской Федерации, и вынужден собирать требуемую сумму с жителей Латвийской Республики, с большим удовольствием приняло решение освободить упомянутого выше заявителя от необходимости оплачивать требуемые консульские сборы", - написали представители консульства и поздравили Мартиньша с днем рождения.

А Я БЫ ХОТЕЛА ПОЗДРАВИТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РОССИИ В ЛИЕПАЕ: «С ПРАЗДНИКОМ, ВАС! НА ОДНОГО ЛОДЫРЯ И ПОБИРУШКУ СТАЛО МЕНЬШЕ В РОССИИ!»

А, что же сам новоявленный «латышеский» патриот?

Возрадовался, как «худой щенок» («Тихий Дон» М.А. Шолохова) и ну давай строчить в социальные сети: «Спасибо всем за поддержку! Теперь осталось подождать полгода, пока мое заявление одобрят «товарищи» из ФСБ, потом подпись президента Латвии и все, наконец, я гражданин Латвийской Республики!»

Пользуясь случаем и правом журналиста известного издания в РФ, хочу обратиться публично к «товарищам» из ФСБ (если прочтут статью): «На кой вам такое недоразумение! Гоните его в шею! Побыстрее!»

Кстати, как человек неплохо разбирающийся в нюансах латвийской политической жизни желаю сказать: «Мартиньш, ты думаешь так легко попасть в латвийский «политический круг»? Особенно, когда ты «без латышского рода и племени»… Послужить бесплатно – да! А вот сесть в кресло… придется постараться и напрячь «органы»… мозги, конечно. Хитрость и ум – противоположные понятия!»

Понятно, что в маленькой Латвии, подобные новости принято обсуждать… Я и обсудила со своим коллегой-латышом, который сказал: «Знаешь, все «тараканы» идут из семьи. Я скажу свое мнение: это сынок лютеранского чайного пастора Павлика Левушкана. Я так понял (мое мнение), что побираться у этой семейки в крови: папашка тоже все клянчит без остановки. Порода такая – не работать, а жить на подношения».

И мне стало интересно, а что это за лютеранский священник Павел Левушкан? Набрала в «нете» и… Святые Угодники!!! Одно интервью за другим: мол, родился я в Сибири, нас сослали в 1905 году после крестьянского бунта, жили там в латгальской деревне, отец был православным, а я интересовался католической церковью, потом познакомился с лютеранством, потом в интернете познакомился с молодым человеком из Латвии (правда сейчас служит в латышском приходе в Чикаго), который сказал ему: «Ты же латыш, приезжай!»… Все понятно? Стань пастором и, конечно, добро пожаловать в любую точку мира!

Это инфо в одном интервью! В другом – сами родственники переехали в Сибирь! И, если мне память не изменяет, то из статей в СМИ я поняла, что предки у пастора из Лудзенского края, а вот, кто по национальности – не упоминается! Хотя и упоминается, что родня у пастора – русские по национальности. Точной информации вы не найдете в открытом доступе – предприимчивая семья Левушкана скрывает нюансы, но сам «глава клана» называет себя сибирский латыш иногда, а иногда просто латыш…

А вот я хочу сказать вам, пастор Павел, нет сибирских латышей по определению! Есть или латыш или сибиряк! По моему мнению, вы ни то, ни другое – приспособленец! У меня отец из сердца Сибири – Красноярска, и я знаю характер сибиряков и их отношение к своей Родине! Что касается Латгалии, то местные жители с гордостью себя называют ЛАТГАЛЬЦАМИ! И, кстати, крестьянский бунт 1905 года в Латгалии был, но некоторые местные жители (общины) сами принимали решения покинуть Латвию.

Но меня больше умиляет другое – «занятие» пастора Левушкана: он, как пишут латышские СМИ, помогает найти единого Бога и лютеранам, и дзен-буддистам, а главное – не шарахается от слова «медитация»! Вона как! На все «веры» мастер!

И в заключении хочу сказать: «Мать Латвия! Принимай нового «сына» в свои ряды! Новый гражданин тянет «хрюкало» к амбарной кормушке! А, «можа» новую родину пойдет защищать с оружием в руках? Намедни, министр обороны Латвии сказал, что солдат не хватает…»

Меня терзают смутные сомнения, если молодца «погонят» в латвийскую армию, то и Сибирь раем покажется… Возвернуться захочет «патриот».

Не дай Бог!

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